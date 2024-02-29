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Conflito em Gaza

Brasil é contra ação de Israel em Gaza e também é contra Hamas, diz Lula

Ao lado do presidente da Guiana, brasileiro afirmou que a América do Sul não precisa de guerras

Publicado em 29 de Fevereiro de 2024 às 14:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 fev 2024 às 14:03
 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que é contra a ação de Israel na Faixa de Gaza da mesma forma que é contra o Hamas, nesta quinta-feira (29), em Georgetown, capital da Guiana.
Lula se encontra com o presidente da Guiana, Irfaan Ali, em reunião bilateral em Georgetown, capital do país
Lula se encontra com o presidente da Guiana, Irfaan Ali, em reunião bilateral em Georgetown, capital do país Crédito: Ricardo Stuckert /AFP/Presidência da República
"Todo mundo sabe que o Brasil é contra a Guerra da Ucrânia. Todo mundo sabe que o Brasil é contra o que está acontecendo na Faixa de Gaza, da mesma forma que fomos contra os atos terroristas do Hamas. E todo mundo sabe que o Brasil não quer e não tem contencioso com nenhum país no mundo", afirmou Lula no encerramento de sua agenda na Guiana.
Lula vai agora a São Vicente e Granadinas, no Caribe, onde confirmou que se encontra com o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Caracas reivindica a região guianense de Essequibo, correspondente a cerca de dois terços da Guiana, e já ameaçou usar a força para tomar o território, incluído no mapa venezuelano por Maduro após referendo aprovar a incorporação da área.
"Nossa integração com a Guiana faz parte da estratégia do Brasil de ajudar não apenas no desenvolvimento, mas trabalhar intensamente para que a gente mantenha a América do Sul como uma zona de paz no planeta. Nós não precisamos de guerra", disse Lula durante declaração ao lado de Ali, em referência indireta à disputa pelo território guianense.
Lula vai agora à nação caribenha para participar da cúpula da Celac (Comunidade dos Estados Latino-americanos e do Caribe), onde se reúnem chefes de Estado e chanceleres das 33 nações do grupo. É lá que Lula se encontra com Maduro.
O presidente brasileiro afirmou que a reunião bilateral com Irfaan Ali não discutiu a questão do Essequibo. O encontro, segundo Lula, foi marcado para discutir desenvolvimento e investimento.
"Mas o presidente Ali sabe, como sabe o presidente Maduro, que o Brasil está disposto a conversar com eles quando for necessário, porque queremos convencer as pessoas de que é possível, através de muitos diálogos, encontrar a manutenção da paz", disse.
"Da mesma forma que eu não vou discutir com o presidente Maduro essa questão [do Essequibo], porque a reunião não é para isso. Eu vou encontrar com o Maduro lá. A hora que eles quiserem marcar uma reunião e o presidente Ralph [primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, Ralph Gonsalves] quiser marcar, o Brasil estará totalmente à disposição para participar", afirmou Lula.

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