Brasil deve ficar fora de reabertura da Europa para turistas

Pessoas usam máscara para se proteger do coronavírus em Milão, na Itália. Crédito: Mick De Paola/Unsplash

Viagens do Brasil para a Europa devem ficar de fora das novas regras de reabertura para turistas, anunciadas nesta segunda-feira (3) pela Comissão Europeia (Executivo da UE).

A proposta encaminhada ao Conselho Europeu -que reúne governos dos países-membros do bloco- vale para a entrada na zona Schengen, de livre trânsito interno na UE -exceto Irlanda-, na Noruega, na Islândia, na Suíça e em Liechtenstein.

Desde março, viagens não essenciais estão proibidas nessa área. O plano é que elas sejam permitidas a partir de junho a viajantes de locais com "situação epidemiológica controlada".

O limite proposto é uma taxa de até 100 novos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes em 14 dias. No Brasil, segundo os dados mais recentes do ECDC (centro de controle de doenças europeu), a taxa de contágio atual é o quádruplo: 400 novos casos por 100 mil habitantes em 14 dias.

Hoje estão na "zona verde" apenas sete países com taxa de até 25/100 mil. A elevação da barreira deve ampliar esse número para cerca de 40 -entre os quais Reino Unido, México, África do Sul, Indonésia, Arábia Saudita, Japão e Rússia. A lista é revista pelo Conselho a cada duas semanas.

A Comissão também propõe flexibilizar a entrada para todas as pessoas que tiverem tomado as duas doses de uma vacina autorizada pela UE ou pela Organização Mundial da Saúde , ao menos 14 dias antes da chegada ao território europeu.

Até esta semana, a agência europeia (EMA) aprovou os imunizantes da Pfizer/BioNTech, da Moderna, de Oxford/AstraZeneca e da Janssen. Além de ter incluído esses quatro em sua lista emergencial, a OMS está em fase final de avaliação das chinesas Sinovac e Sinopharm -a russa Sputnik V está em análise, mas sem previsão de data para conclusão.

A proposta deve facilitar a entrada de americanos, uma parcela importante dos turistas que visitam a Europa no verão no hemisfério Norte -nos EUA, a taxa de contágio atual é de 259 novos casos por 100 mil habitantes em 14 dias. Poderia também abrir o continente para brasileiros vacinados, mas a disseminação de variantes deve ser um obstáculo: a Comissão propôs um freio de emergência para "limitar ao mínimo estrito todas as viagens de países afetados [por variantes preocupantes] durante o tempo necessário para implementar as medidas sanitárias adequadas".

As normas propostas serão o mínimo necessário para a entrada na zona Schengen, mas países-membros poderão ainda exigir requisitos como testes PCR negativos e quarentenas, inclusive para pessoas já vacinadas.

Em paralelo, a União Europeia espera lançar até julho o chamado Certificado Digital Verde para cidadãos europeus e residentes no bloco, com o objetivo de facilitar o trânsito interno. O aplicativo terá informações sobre vacinação, eventual recuperação de Covid-19 e testes negativos para a doença.

O bloco estuda também medidas de segurança para atestar a veracidade dos certificados de vacinação e reconhecer vacinas aplicadas em países de fora da União Europeia.

Independentemente da decisão do Conselho, que se reúne nesta quarta (5), viagens continuam permitidas a profissionais de saúde, trabalhadores agrícolas sazonais, transportadores, passageiros em trânsito e estudantes, entre outros. Nesses casos, cada país pode impor condições como testes e quarentenas.