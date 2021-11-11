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Áustria

Bordel oferece 30 minutos de sexo grátis para quem tomar vacina

Quem visita o local, que fica em Viena, na Áustria, também encontra um centro de aplicação do imunizante contra a Covid-19
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 nov 2021 às 07:32

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 07:32

Vacinação contra Covid-19 na Serra
Bordel, em Viena, na Áustria, oferece 30 minutos de sexo grátis para aqueles que tomarem a vacina contra a Covid-19 Crédito: Edson Reis/Secom-PMS
O bordel Funpalast resolveu fazer sua própria campanha de incentivo à vacinação. Quem visita o local, que fica em Viena, na Áustria, também encontra um centro de aplicação do imunizante contra a Covid-19, que oferece uma série de benefícios, segundo o jornal britânico Daily Mail.
Em primeiro lugar, se a pessoa estiver indo para tomar a vacina, ela não precisa pagar a entrada no clube, de 40 euros (cerca de R$ 250). Lá dentro, a pessoa que aceita se imunizar ainda ganha uma sessão de 30 minutos de sexo gratuito com a profissional que escolher.
O projeto está funcionando desde o dia 1º deste mês e visa combinar dois objetivos: aumentar as receitas do bordel, que teve uma queda no número de clientes, justamente por causa das baixas taxas de vacinação no país. A "promoção" vale nas segundas-feiras do mês de novembro, das 16h às 22h.
"Devido à pandemia, registramos uma diminuição de 50% [dosclientes]", lamenta a administração do estabelecimento. "Com esta iniciativa, esperamos que o número de clientes volte a aumentar."
Vale dizer que não são apenas os homens adultos que podem se vacinar no local. Jovens a partir de 14 anos acompanhados dos pais têm autorização para entrar, assim como mulheres também são bem-vindas.
Na Áustria, cerca de 65% da população está totalmente vacinada. Quem não está imunizado, está proibido de entrar em estabelecimentos como restaurantes, hotéis e salões de beleza.

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