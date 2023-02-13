Bomba da 2ª Guerra Mundial explode enquanto era desarmada na Inglaterra; veja vídeo

Momento da explosão da bomba perto de um rio que corta Great Yarmouth Crédito: Divulgação/Norfolk Police

Uma bomba de 250 kg da Segunda Guerra Mundial detonou na última sexta-feira (10) enquanto era desarmada em Great Yarmouth, cidade no leste da Inglaterra. A explosão não foi planejada, mas ninguém se feriu, segundo a Polícia de Norfolk, condado onde fica o município.

Especialistas das Forças Armadas estudavam como desarmar o artefato desde a última terça-feira (7), quando foi descoberto perto de dois canos de gás por um operário que trabalhava na região. O dispositivo estava na passagem de um rio que cruza a cidade.

Para proteger os moradores durante a operação, os prédios do entorno foram evacuados e a área foi isolada com cordões que ficavam a até 400 metros da bomba. Os serviços de emergência ainda construíram uma barreira de areia em seu entorno.

A princípio, a ideia era fazer uma explosão parcial na quinta-feira (9) e, depois, levar o artefato a um ambiente seguro para uma nova detonação. Para isso, utilizaram um robô para cortar o fusível --processo que sofreu uma desestabilização, segundo a rede estatal britânica BBC. A solução, então, foi usar uma técnica que queima lentamente o explosivo. Era o que estava acontecendo antes da explosão.

"A abordagem foi a opção mais segura para desarmar o dispositivo, mas sempre trouxe o risco de detonação não intencional", afirmou Nick Davison, assistente chefe da polícia local, à BBC. "Felizmente, todos estão a salvo e as agências estão se reunindo para avaliar os danos à parede do rio."

O impacto da explosão quebrou janelas de veículos próximos ao local, danificou o topo de um andaime e desgastou uma parede contra inundações. Os dutos próximos à área, porém, não tiveram danos, de acordo com a Cadent, administradora da rede local de gás. Nas redes sociais, usuários disseram ter ouvido a explosão e sentido os tremores a até 24 km de distância.

O vice-líder do Conselho de Great Yarmouth, Graham Plant, agradeceu os envolvidos no desfecho seguro. "Continuaremos apoiando os moradores mais vulneráveis nesse processo, e nossa equipe de rodovias e seus parceiros da Agência Ambiental já podem começar a avaliar o impacto da explosão", continuou.

Após o incidente, os cordões foram levantados e as ruas, reabertas. Na noite de sexta-feira, os moradores já haviam sido autorizados a voltar para suas casas.

The unexploded bomb in #GreatYarmouth detonated earlier during work to disarm it. Our drone captured the moment. We can confirm that no one was injured. Public safety has been at the heart of our decision making all the way through this operation, which we know has been lengthy. pic.twitter.com/9SaeYmHkrb — Norfolk Police (@NorfolkPolice) February 10, 2023