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Sem feridos

Bomba da 2ª Guerra explode na Alemanha e abre cratera de 10 metros

Moradores relataram ter ouvido uma forte explosão nas primeiras horas de domingo

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 09:23

Publicado em 

25 jun 2019 às 09:23
Imagem feita por drone mostrou o impacto da explosão Crédito: Polícia de Westhessen
Uma cratera de 10 metros de largura e 4 de profundidade foi aberta em um campo no centro da Alemanha, aparentemente causada pela explosão de uma bomba da 2ª Guerra durante a noite. Ninguém se feriu.
A polícia informou nesta segunda-feira que a cratera foi descoberta na tarde de domingo perto de Limburg e não havia indicação de que ela tenha sido causada por máquinas agrícolas ou outras ferramentas. Moradores relataram ter ouvido uma forte explosão nas primeiras horas de domingo.
Segundo a agência de notícias DPA, a polícia explicou que o formato da cratera, entre outros fatores, levou especialistas em liberação de explosivos a confirmar que ela foi aberta por uma bomba.
De acordo com a Deutsche Welle Brasil, em Darmstadt, um porta-voz do governo local afirmou ao jornal Bild que a bomba de 250 quilos teria um temporizador químico que se deteriorou, provocando a detonação.
BOMBAS
Mais de 70 anos após o fim da guerra, bombas ainda não detonadas são encontradas com frequência na Alemanha.
No início deste mês, uma bomba americana de 100 quilos foi descoberta durante uma construção próxima de um movimentado centro de compras em Berlim, forçando a retirada de cerca de 3 mil pessoas do local, até que o artefato fosse finalmente desarmado.
Especialistas afirmam, segundo a Deutsche Welle Brasil, que 10% das milhões de bombas lançadas sobre a Alemanha durante a guerra não explodiram. / Com AP

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