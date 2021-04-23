Bolsonaro recorre a símbolos para convencer sobre mudança na área ambiental

Jair Bolsonaro durante a Cúpula do Clima Crédito: Marcos Correa/PR

O esforço de Jair Bolsonaro para transmitir ao líder dos EUA, Joe Biden, uma imagem de compromisso no combate à destruição da floresta amazônica não se resumiu apenas à adoção de um discurso conciliador.

Em participação na Cúpula do Clima, nesta quinta-feira (22), o presidente usou uma gravata verde, cor associada ao meio ambiente, e, na lapela esquerda do terno preto, ao lado de uma representação da bandeira nacional, vestiu um broche vermelho e azul.

O adorno é uma representação da Medalha do Pacificador com Palma, uma honraria concedida a militares e civis que tenham se destacado, em tempos de paz, por episódios de bravura e altruísmo. De acordo com assessores palacianos, a utilização do símbolo não foi por acaso.

A intenção do presidente era a de transmitir uma imagem de sacrifício pessoal e de coragem ilimitada, em uma tentativa de rebater críticas de que a atual gestão não se esforça para reduzir o desmatamento.

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, porém, o desmate da floresta amazônica voltou a crescer em março e bateu o recorde para o mês. Foram 367,61 km² de desmatamento, ultrapassando o recorde anterior, de 2018, com 356,6 km² destruídos, seguido por 2020, com 326,49 km² derrubados.

A Medalha do Pacificador foi recebida por Bolsonaro em 2018, após ele ter sido eleito. O presidente recebeu a honraria do então comandante do Exército, Eduardo Villas Bôas, por ter impedido que um soldado se afogasse durante uma instrução militar, em 1978.

Bolsonaro já disse que o país deveria classificar como herói o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos principais símbolos da repressão durante a ditadura militar, por ele ter recebido, em 1972, a Medalha do Pacificador com Palma. "Sou capitão do Exército, conhecia e era amigo do coronel, sou amigo da viúva. [...] O coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra recebeu a mais alta comenda do Exército, a Medalha do Pacificador, é um herói brasileiro", afirmou em 2016.

Segundo o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, apenas na gestão de Ustra o DOI-Codi (Destacamento de Operações de Informações) do 2º Exército (SP) foi o responsável pela morte ou pelo desaparecimento de ao menos 45 presos políticos.

Não é a primeira vez neste ano que Bolsonaro exibe a honraria militar para tentar demonstrar sacrifício. Ele também utilizou o broche em referência à medalha em março, durante pronunciamento em cadeia nacional no qual também moderou o discurso em relação à pandemia do coronavírus.

A utilização de acessórios para tentar defender bandeiras e pregar ideologias é um hábito recorrente do atual governo. Os artefatos vão desde uma pulseira evangélica, num esforço para salientar a aliança do governo com a denominação religiosa, até uma gravata com estampa de fuzis, referência à defesa da flexibilização do porte de armas no país.

Uma das peças causou polêmica no ano passado, não exatamente pelo seu significado, mas por sua imagem não ser apropriada para o momento em que o país enfrenta a pandemia do coronavírus.

Em entrevista coletiva para explicar a metodologia para chegar ao número de óbitos pela Covid-19, o então secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco Filho, adornava o paletó com um broche de um crânio perfurado por uma faca. O apetrecho faz referência à carreira do coronel da reserva, que integrou as forças especiais do Exército, unidades que usam a imagem da caveira como símbolo.

O artefato, reconhecem auxiliares presidenciais, não era o mais adequado para a ocasião.