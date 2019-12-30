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Personas non gratas

Bolívia expulsa embaixadora do México e dois diplomatas espanhóis

Os três diplomatas foram acusados de tentar ajudar ex-membros do governo do presidente deposto Evo Morales
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 15:51

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 15:51

Evo Morales foi deposto e presidente interina assumiu o posto Crédito: Divulgação
O governo interino da Bolívia declarou nesta segunda (30) a embaixadora do México Maria Teresa Mercado e os diplomatas espanhóis Cristina Borreguero e Álvaro Fernández como "personas non gratas", dando-lhes 72 horas para deixarem o país. As informações são da Agência Brasil.
"Este grupo de representantes dos governos do México e da Espanha prejudicaram gravemente a soberania do povo e do governo constitucional da Bolívia", afirmou a presidente interina do país, Jeanine Añez. O anúncio foi feito em comunicado do Palácio do Governo de La Paz.
Os três diplomatas foram acusados de tentar ajudar ex-membros do governo do presidente deposto, Evo Morales, a sair da residência da embaixadora do México, onde estão desde a renúncia de Morales, em novembro, e a deixar o país.

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