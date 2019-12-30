Bolívia expulsa embaixadora do México e dois diplomatas espanhóis

Evo Morales foi deposto e presidente interina assumiu o posto Crédito: Divulgação

O governo interino da Bolívia declarou nesta segunda (30) a embaixadora do México Maria Teresa Mercado e os diplomatas espanhóis Cristina Borreguero e Álvaro Fernández como "personas non gratas", dando-lhes 72 horas para deixarem o país. As informações são da Agência Brasil.

"Este grupo de representantes dos governos do México e da Espanha prejudicaram gravemente a soberania do povo e do governo constitucional da Bolívia", afirmou a presidente interina do país, Jeanine Añez. O anúncio foi feito em comunicado do Palácio do Governo de La Paz.