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Furacão Ida

Biden garante apoio a afetados por furacão nos EUA

O presidente dos Estados Unidos também também comentou que o governo liberará estoques para garantir o fornecimento de gasolina e conter os preços do combustível nas zonas atingidas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 set 2021 às 14:24

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 14:24

Presidente dos EUA, Joe Biden
Presidente dos EUA, Joe Biden Crédito: Adam Schultz/Official White House Photo
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, garantiu nesta quinta-feira (02), em discurso, que o governo federal norte-americano manterá seu apoio às pessoas atingidas pela passagem do furacão Ida. Ele informou que sua administração monitora de perto o assunto e informou que viajará na sexta-feira (03), à Louisiana para visitar áreas atingidas.
Biden também comentou que o governo liberará estoques para garantir o fornecimento de gasolina e conter os preços do combustível nas zonas atingidas, nos Estados de Louisiana e Mississippi.
O líder americano disse que muitas áreas ainda estão desprotegidas, diante das enchentes e outros estragos causados por Ida.
Ele lembrou que antes mesmo do furacão já havia emitido declarações de emergência para a área ameaçada, a fim de agilizar a resposta ao problema.
E ainda criticou seguradoras que, segundo ele, tentavam deixar de pagar pessoas atingidas com o argumento de que teria havido apenas uma recomendação de que elas saíssem da área, não uma ordem - Biden falou que nem houve tempo para tomar esta última decisão.
O presidente disse que há um "longo caminho pela frente" para se restaurar totalmente a energia e a telefonia na área atingida.
Ele argumentou que as tempestades extremas e mudanças climáticas são algo cotidiano agora, por isso a necessidade de ação para lidar com esses problemas.
"As enchentes ocorrerão cada vez mais, de modo mais agressivo", advertiu Biden, defendendo a concretização de seu pacote de gastos "Build back better".

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