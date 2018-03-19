Bento, gato que tocava teclado, morre aos 9 anos

Bento, o segundo Keyboard Cat, morreu aos 9 anos de idade Crédito: Facebook/thekeyboardcat

Com certeza você já viu o meme de um gatinho de camiseta azul tocando teclado. Bento, o segundo felino que deu vida a esse viral, morreu no dia 8 de março.

Na última sexta-feira, 16, o dono dele, Charlie Schmidt, publicou no YouTube uma homenagem ao gato, que tinha 9 anos de idade.

O Keyboard Cat original ficou conhecido em 2007, quando Schmidt publicou um vídeo com algumas imagens antigas em VHS filmadas em 1984 por ele. No clipe, a estrela era Fatso, outro gato que ele teve e morreu em 1987.

Em 2009, o youtuber Brad O'Farrell obteve permissão para usar o clipe em um vídeo e isso fez milhares de paródias surgirem nos últimos dez anos. Veja o Keyboard Cat original:

No Twitter, internautas lamentaram a morte de um ícone da internet.

"Meu coração está rasgado. Descanse em paz, Bento", escreveu uma pessoa.

"Descanse em paz, Bento, o Keyboard Cat. Você foi o começo de tudo. Obrigado por ser o que você era", escreveu outro internauta.

Rest In Peace Bento the keyboard cat. You were the start of it all. Thank you for being what you were.







