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O gato vai, o meme fica

Bento, gato que tocava teclado, morre aos 9 anos

Felino ficou conhecido como o segundo Keyboard Cat e ganhou popularidade na internet em 2009

Publicado em 19 de Março de 2018 às 12:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 12:24
Bento, o segundo Keyboard Cat, morreu aos 9 anos de idade Crédito: Facebook/thekeyboardcat
Com certeza você já viu o meme de um gatinho de camiseta azul tocando teclado. Bento, o segundo felino que deu vida a esse viral, morreu no dia 8 de março.
Na última sexta-feira, 16, o dono dele, Charlie Schmidt, publicou no YouTube uma homenagem ao gato, que tinha 9 anos de idade.
O Keyboard Cat original ficou conhecido em 2007, quando Schmidt publicou um vídeo com algumas imagens antigas em VHS filmadas em 1984 por ele. No clipe, a estrela era Fatso, outro gato que ele teve e morreu em 1987.
Em 2009, o youtuber Brad O'Farrell obteve permissão para usar o clipe em um vídeo e isso fez milhares de paródias surgirem nos últimos dez anos. Veja o Keyboard Cat original:
No Twitter, internautas lamentaram a morte de um ícone da internet.
"Meu coração está rasgado. Descanse em paz, Bento", escreveu uma pessoa.
"Descanse em paz, Bento, o Keyboard Cat. Você foi o começo de tudo. Obrigado por ser o que você era", escreveu outro internauta.
 Rest In Peace Bento the keyboard cat. You were the start of it all. Thank you for being what you were.
 
 
 

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