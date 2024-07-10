Avião da Latam que ia para SP bate cauda ao decolar e retorna para Milão Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um avião da Latam que partiu de Milão, na Itália, com destino a Guarulhos, em São Paulo, bateu com a cauda ao decolar e precisou retornar ao aeroporto da cidade italiana nesta terça-feira (9).

Voo LA-8073, operado pelo Boeing 777-300ER, bateu com a cauda no chão ao sair do aeroporto de Malpensa. O incidente, conhecido como "tail strike", ocorreu porque a aeronave teria feito decolagem tardia, no final da pista. Imagem divulgada nas redes sociais mostra uma "nuvem de poeira" provocada pela decolagem.

Aeronave decolou às 8h07, no horário de Brasília, e retornou à Milão às 9h37. Durante o período em que ficou no ar, o Boeing 777 fez círculos no ar para jogar combustível fora para aterrissagem mais segura, segundo o site FlightAware.

Aeroporto de Milão ficou parcialmente interditado. O Boeing 777 foi acompanhado por caminhões dos bombeiros italianos até o portão. Alguns voos atrasaram.

Em nota, a Latam informou que, durante a decolagem, houve um "contato entre a parte traseira da aeronave e a pista". A companhia afirmou que o desembarque "ocorreu normalmente em segurança e sem intercorrências".