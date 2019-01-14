Autoridades concedem entrevista para detalhar prisão de Battisti

O italiano Cesare Battisti preso na Bolívia na noite deste sábado Crédito: Twitter / Reprodução

O primeiro-ministro da Itália , Giuseppe Conte, e os ministros do Interior, Matteo Salvini, e da Justiça, Alfonso Bonafede, concederam nesta segunda-feira (14) entrevista coletiva, no Palazzo Chigi, para analisar a captura e prisão de Cesare Battisti. Conte agradeceu o apoio do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro . E Salvini telefonou para o brasileiro para transmitir os agradecimentos e prometendo fortalecer “os laços” com o Brasil

O primeiro-ministro disse que o esforço para capturar Battisti e fazê-lo cumprir a pena na Itália é resultado de uma “longa negociação com o presidente Bolsonaro” para dar uma resposta às famílias das quatro vítimas dele. “Estamos falando de quatro assassinatos e de um terrorista”, ressaltou.

Conte disse que Battisti cumprirá pena de prisão perpétua na Itália. O Ministério da Justiça informou que ele será levado para o presídio de Oristano, na Sardenha. Inicialmente, Battisti ficaria na prisão de Rebibbia, em Roma , numa cela sozinho, em área de segurança reservada a terroristas e em regime de isolamento por um período de seis meses.

Battistia foi condenado pela Justiça italiana pelo assassinato de quatro pessoas, na década de 1970, quando integrava o grupo Proletários Armados pelo Comunismo. “É um tempo de espera de 37 anos”, resumiu Salvini, que chamou Battisti de “terrorista” e “comunista”.

O ministro do Interior telefonou para Bolsonaro para agradecer a “colaboração internacional” e postou uma foto dele ao lado do brasileiro na sua conta pessoal do Twitter. “Fiz um telefonema para o presidente @jairbolsonaro. Reiterei meus agradecimentos por nos permitir fechar a questão #Battisti e estamos comprometidos em nos reunir em breve para fortalecer os laços entre nossos povos e nossos governos, bem como nossa amizade pessoal”, acrescentou Salvini.

CHEGADA



Battisti chegou nesta segunda-feira (14) ao Aeroporto Ciampino, na capital italiana. Vestindo calça jeans e uma jaqueta marrom, ele desceu do avião sem algemas e foi recebido por agentes do grupo operacional móvel da polícia penitenciária.

O italiano foi capturado no último sábado (12) nas ruas de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia , por agentes bolivianos em parceria com italianos. Segundo um vídeo feito no momento da prisão, ele usava barba, óculos de sol, jeans e camiseta azul. Não mostrou resistência, não apresentou documentos e respondeu a algumas perguntas em português.

No Brasil desde 2004, o italiano foi preso três anos depois. O governo da Itália pediu sua extradição, aceita pelo Supremo Tribunal Federal . Contudo, no último dia de seu mandato, em dezembro de 2010, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu que Battisti deveria ficar no Brasil, e o ato foi confirmado pela Suprema Corte.