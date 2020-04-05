Áustria é 3º país a falar em retomada após menos casos na Europa

Coronavírus - Covid19 Crédito: Fusion Medical Animation on Unsplash

coronavírus ainda faz novos doentes e provoca mortes todos os dias na Europa, mas esses números diários estão decrescendo em alguns países.

Enquanto parte dos governos estendeu as quarentenas, a redução no contágio faz crescer a discussão sobre como retomar a atividade, paralisada há quase um mês na Itália e há três semanas na maioria dos outros países.

Na Áustria , o governo afirmou que os números diários de novos casos e de internados em UTIs caíram significativamente nos últimos dias, e houve mais recuperados que diagnosticados: entre sábado e domingo, o país registrou 240 novos contágios, e 491 pessoas receberam alta.

Apesar de os números darem indícios de melhora, o ministro da Saúde austríaco, Rudolf Anschober, pediu que as pessoas mantenham as medidas de isolamento: "Nada de viagens de feriado e celebrações de Páscoa".

O chanceler (equivalente a primeiro-ministro) da Áustria, Sebastian Kurz, deve apresentar nesta segunda um primeiro projeto de retomada das atividades, indicando quando, em que ordem e em que condições as restrições serão retiradas.

"Se todos mantivermos a disciplina durante a Páscoa , estou confiante de que poderemos começar a voltar gradualmente e cautelosamente à normalidade", disse Kurz ao jornal Kleine Zeitung. O país tem 11.934 casos e 204 mortes.

Espanha, Bélgica, França e Finlândia criaram comissões para estudar opções para a volta às aulas e o relaxamento de restrições.

DESACELERAÇÃO NA ESPANHA

A Espanha tem neste domingo 130.759 infectados, o segundo maior no mundo, atrás dos EUA. O país entrou em quarentena em 15 de março, 11 dias depois da primeira morte.

Apesar da queda nos novos registros, ainda há hospitais com capacidade de atendimento esgotada, e o governo espanhol renovou as medidas de isolamento até 25 de abril.

SEM CAOS NA BÉLGICA

Na Bélgica, o número diário de internações em UTIs teve neste domingo sua maior redução: houve 16 novos pacientes internados, o menor número desde 20 de março, quando começaram os registros oficiais.

Em quarentena desde o dia 17 de março, seis dias depois da primeira morte, a Bélgica não enfrentou colapso nos hospitais nesta pandemia. A ocupação dos leitos para cuidados intensivos se manteve em cerca de 50% na última semana, com 1.261 casos graves de Covid-19.

MENOS PRESSÃO NA ITÁLIA

Na Itália, que completa um mês de quarentena na próxima quinta (9), também caiu o número diário de internações em hospitais em UTI. De 1.276 novas entradas diárias em hospitais e 120 novos casos em UTI em 23 de março, passou a 201 internações diárias e 15 casos em UTI na sexta (3).

Entre sexta e sábado, o número total de internados em UTIs caiu 74, e entre sábado e domingo, houve nova redução, de 17.

Foi neste domingo o menor incremento no número de mortes em duas semanas, 525, e pela primeira vez, caiu o número de hospitalizados, de 29.010 para 28.949.

'BAZUCA" DE TESTES NA ALEMANHA

A desaceleração acontece também em países que têm intensificado o número de testes (o que aumenta o número de confirmações), como a Alemanha, que registrou números menores de novos casos em três dias seguidos.

Do sábado para domingo, foram 5.936 casos confirmados, elevando o total para 91.714, quarto maior número no mundo. Na véspera, o número de casos havia subido 6.082, e, de quinta para sexta, 6.174. O número de mortes nas últimas 24 horas subiu para 184, depois de vários dias estacionado em 140. São 1.474 mortos até agora, nono maior número global

Neste final de semana, a Alemanha atingiu a capacidade de testar 100 mil pessoas por dia, segundo o instituto de controle de doenças Robert-Koch Institute, um crescimento de 14 vezes em relação ao começo de março. No total, já foram feitos 1,5 milhão de exames para detectar infectados.

Os alemães preparam agora um novo programa intensivo de testes, este para descobrir quem desenvolveu anticorpos contra o coronavírus "o que acontece quando o corpo entra em contato com o patógeno e reage à infecção, derrotando-a".

O Centro Helmhotz de Pesquisa de Infecções (HZI) vai coordenar um estudo com 100 mil participantes, para detectar a presença dos anticorpos.

Em tese, um resultado positivo poderia significar imunidade. ?Indivíduos imunes poderiam ter um certificado semelhante ao de vacinação, que os isentasse de restrições em algumas atividades, afirmou o coordenador do estudo, Gérard Krause.

'PASSAPORTE DE IMUNIDADE' NO REINO UNIDO

É essa uma das estratégias também do Reino Unido, que vem estudando a ideia de um ?passaporte de imunidade?, segundo o secretário da Saúde, Matthew Hancock. O país negocia 17,5 milhões testes de anticorpos e tem planos para submeter um quarto da população a eles em meados deste mês.

Responsável-adjunta pela área médica do governo britânico, Jennie Harries disse também neste domingo que regiões do país em que haja mais imunidade podem voltar à atividade antes. O retorno será feito "com muita cautela", no entanto, para evitar uma segunda onda de infecções.

A ideia é arriscada, segundo cientistas, porque ainda não se sabe com certeza se quem se curou da doença desenvolveu imunidade duradoura. "Certificados de imunidade podem dar uma falsa segurança, que leve as pessoas a reduzirem cuidados indispensáveis", escreveu a professora de imunologia da Universidade de Edimburgo, Eleanor Riley, no jornal britânico Guardian.

Se depender desses "passaportes", a volta ao normal dos britânicos vai atrasar: nenhum dos nove diferentes tipos de kits de teste recebeu aprovação até este final de semana.

Além disso, o Reino Unido entrou em quarentena apenas duas semanas depois de registrada a primeira morte: em 21 de março foram fechados bares e restaurantes, no dia 23, suspensas as aulas e apenas no dia 24 houve ordem para que saídas de casa fosem evitadas.

Embora tenha divulgado um número positivo neste final de semana "o pico esperado para internações em UTI caiu de 30 mil leitos com equipamento de respiração para 18 mil", há relatos de superlotação e falta de equipamentos em hospitais brigânicos, e o número de casos está em aceleração. Chegou a 47.806 neste domingo, com 4.934 mortos.

O pouco tempo de quarentena e a crise nos hospitais não impede, porém, uma pressão crescente por um "mapa da retomada" no Reino Unido. Recém-escolhido líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer pediu um plano púlbico em entrevista à rede de TV BBC: "O governo precisa publicar a estratégia de saída do lockdown. O público quer saber quando isso vai terminar".

A oposição se soma a vozes dentro do próprio governo, como Rishi Sunak, o equivalente ao ministro das Finanças no Reino Unido.

Segundo o Sunday Times, Sunak tem pedido que a pasta da Saúde comece a discutir um cronograma para a retomada da atividade econômica, algo que ainda não é possível do ponto de vista técnico, segundo um dos principais conselheiros do governo, o epidemiologista Neil Ferguson, do Imperial College.

OS PIONEIROS ESLOVÁQUIA E DINAMARCA

A volta ao normal não será simples, como mostra preocupação recente do governo da Eslováquia, primeiro país europeu a reabrir parte das lojas, em 28 de março, quando não registrava nenhuma morte por Covid-19

A Eslováquia adotou confinamento total no dia 12 de março, quando apenas dez pessoas haviam contraído o coronavírus. Foram proibidas viagens, e as fronteiras ficaram abertas apenas para residentes no país. Todos os eventos culturais, esportivos e religiosos foram suspensos, assim como partidas esportivas. O governo eslovaco também proibiu visitas a hospitais e casas de idosos e suspendeu aulas em todas as escolas.

Na última quinta (2), após o registro do primeiro caso fatal no país, o premiê Igor Matovic voltou a cogitar um fechamento mais rigoroso, mas o recuo não tem apoio da oposição.

Na Dinamarca, outro país que mencionou publicamente como retomar as atividades, a primeira-ministra Mette Frederiksen alertou que, quando ela acontecer, será "gradual, suave e controlada".

O país escandinavo foi um dos primeiros a reagir depois que a Itália decretou quarentena, em 9 de março. Dois dias depois, o governo dinamarquês proibiu viagens entre seu país e a Itália, e no dia 14 fechou as fronteiras para todos os não residentes.

Também fechou bares, restaurantes, lojas e suspendeu as aulas em todas as escolas.