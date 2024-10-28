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Surpresa

Australiana de 31 anos descobre ter cinco órgãos extras após sofrer dores abdominais

Suspeita era a de um tumor, mas exames apontaram a existência de dois úteros, quatro ovários, dois colos do útero e três rins
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 out 2024 às 06:32

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 06:32

Uma mulher australiana de 31 anos descobriu, após sentir dores abdominais intensas durante o período menstrual, que tinha cinco órgãos extras no corpo. "Foi a pior dor de estômago que já senti na vida", disse ao jornal britânico The Mirror.
No atendimento de emergência, Mel Placanica foi submetida a uma bateria de exames que, inicialmente, apontaram para a existência de um tumor em seu corpo. O diagnóstico foi confirmado por uma ginecologista que avaliou seus primeiros exames.
A australiana Mel Placanica, de 31 anos, que descobriu ter cinco órgãos extras no corpo
A australiana Mel Placanica, de 31 anos, que descobriu ter cinco órgãos extras no corpo Crédito: Reprodução Instagram
Mel Placanica foi surpreendida, após uma segunda leva de exames com especialistas, com a notícia de que tinha dois úteros, quatro ovários, dois colos do útero e três rins. Ela divulgou o caso em suas redes sociais.
"A moral da história é que nem sempre se pode confiar em um exame. Um exame não mostra tudo, caso contrário, tudo teria aparecido e o exame não teria demorado tanto tempo", afirmou.
A indicação dos médicos foi a remoção dos órgãos extras. Mel passou por diversas cirurgias em que foram removidos um útero e dois ovários. Os dois colos do útero foram unificados, e o rim extra, mantido.
Um grau avançado de endometriose foi identificado no útero extirpado, o que justificaria as dores abdominais intensas relatadas pela mulher. A endometriose é uma doença na qual o tecido semelhante ao revestimento do útero cresce fora do útero.

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