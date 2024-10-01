Ataque foi derrotado e não há registro de mortes até agora em Israel, dizem EUA

WASHINGTON - De acordo com o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, o ataque do Irã a Israel envolveu cerca de 200 mísseis balísticos. Não houve nenhuma morte registrada até agora em Israel, disse ele, ressaltando que a avaliação era inicial.
Até agora, também não foi observado nenhum dano a aeronaves ou ativos militares estratégicos, disse.
A morte de um civil palestino em Jericó, na Cisjordânia, está sendo investigada, completou.
As Forças Armadas americanas trabalharam em conjunto com israelenses para interceptar o ataque, que Sullivan disse ter sido derrotado. "Isso foi resultado do profissionalismo do IDF e, não menos importante, do trabalho qualificado dos EUA no planejamento e antecipação do ataque pelo Irã", disse.