Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Ataque foi derrotado e não há registro de mortes até agora em Israel, dizem EUA
Tensão no Oriente Médio

Ataque foi derrotado e não há registro de mortes até agora em Israel, dizem EUA

O ataque do Irã a Israel envolveu cerca de 200 mísseis balísticos, segundo a Segurança Nacional da Casa Branca
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 out 2024 às 16:54

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 16:54

WASHINGTON - De acordo com o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, o ataque do Irã a Israel envolveu cerca de 200 mísseis balísticos. Não houve nenhuma morte registrada até agora em Israel, disse ele, ressaltando que a avaliação era inicial.
Até agora, também não foi observado nenhum dano a aeronaves ou ativos militares estratégicos, disse.
Mísseis são interceptados pelo sistema de defesa aérea israelense sobre Hadera, Israel, nesta terça-feira, 1°
Mísseis são interceptados pelo sistema de defesa aérea israelense sobre Hadera, nesta terça (1°) Crédito: ARIEL SCHALIT/AP
A morte de um civil palestino em Jericó, na Cisjordânia, está sendo investigada, completou.
As Forças Armadas americanas trabalharam em conjunto com israelenses para interceptar o ataque, que Sullivan disse ter sido derrotado. "Isso foi resultado do profissionalismo do IDF e, não menos importante, do trabalho qualificado dos EUA no planejamento e antecipação do ataque pelo Irã", disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estados Unidos Guerra Israel
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados