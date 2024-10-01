Ataque foi derrotado e não há registro de mortes até agora em Israel, dizem EUA

WASHINGTON - De acordo com o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, o ataque do Irã a Israel envolveu cerca de 200 mísseis balísticos. Não houve nenhuma morte registrada até agora em Israel, disse ele, ressaltando que a avaliação era inicial.

Até agora, também não foi observado nenhum dano a aeronaves ou ativos militares estratégicos, disse.

Mísseis são interceptados pelo sistema de defesa aérea israelense sobre Hadera, nesta terça (1°) Crédito: ARIEL SCHALIT/AP

A morte de um civil palestino em Jericó, na Cisjordânia, está sendo investigada, completou.