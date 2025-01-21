As reações ao controverso gesto de Elon Musk, criticado por semelhança à 'saudação' nazista

Muitos usuários da plataforma X, que pertence a Musk, compararam seu movimento a uma saudação nazista Crédito: EPA

Elon Musk gerou indignação por um gesto com o braço que realizou durante um discurso em celebração à posse de Donald Trump

Musk agradeceu ao público por "fazer isso acontecer", colocou a mão direita sobre o coração e, em seguida, estendeu o braço direito para frente, em linha reta. Ele repetiu o gesto para as pessoas posicionadas atrás dele.

Em resposta, Musk publicou no X: "Francamente, eles precisam de truques sujos melhores. Essa coisa de 'todo mundo é Hitler' está tããão ultrapassada."

O bilionário, aliado próximo de Trump e considerado o homem mais rico do mundo, fez o gesto enquanto discursava na Capital One Arena, em Washington D.C.

"Meu coração vai para vocês. É graças a vocês que o futuro da civilização está garantido", disse o empresário, de 53 anos, após realizar a segunda saudação com o braço.

A reação nas redes sociais foi imediata.

Claire Aubin, historiadora especializada em nazismo nos Estados Unidos, afirmou que o gesto de Musk foi um 'sieg heil', ou saudação nazista.

"Minha opinião profissional é que vocês estão certos; devem acreditar no que veem", escreveu ela no X, apoiando aqueles que consideraram o gesto uma referência explícita aos nazistas.

Ruth Ben-Ghiat, professora de história na Universidade de Nova York, declarou: "Como historiadora do fascismo , posso dizer que foi uma saudação nazista — e uma bem agressiva, inclusive."

Andrea Stroppa, confidente próximo de Musk e que o conectou à primeira-ministra italiana de extrema-direita Giorgia Meloni, teria compartilhado o vídeo do gesto nas redes italianas com a legenda: "O Império Romano está de volta, começando pela saudação romana."

Segundo a mídia italiana, Andrea Stroppa apagou sua publicação. Mais tarde, ele afirmou que "aquele gesto, que alguns confundiram com uma saudação nazista, é simplesmente Elon, que é autista, expressando seus sentimentos ao dizer: 'Quero dar meu coração a vocês'".

Ele acrescentou: "Foi exatamente isso que ele comunicou ao microfone. ELON NÃO GOSTA DE EXTREMISTAS!"

O gesto ocorre em um momento em que as posições políticas de Musk têm se inclinado cada vez mais para a direita. Ele fez declarações recentes em apoio ao partido de direita radical AfD, da Alemanha, e ao partido anti-imigração britânico Reform UK.

No entanto, Musk também recebeu defesa de alguns grupos, como a Liga Antidifamação (ADL), uma organização fundada para combater o antissemitismo. "Parece que Elon Musk fez um gesto desajeitado em um momento de entusiasmo, e não uma saudação nazista", publicou o grupo no X.

Musk tornou-se um dos aliados mais próximos de Trump e foi indicado para co-liderar o que o presidente chamou de Departamento de Eficiência Governamental.

Trump returns to power