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As primeiras imagens do túmulo do papa Francisco

O falecido pontífice foi sepultado em uma cerimônia privada no sábado (26/4), após um funeral público realizado no Vaticano.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

27 abr 2025 às 08:39

Publicado em 27 de Abril de 2025 às 08:39

Imagem BBC Brasil
O falecido papa foi sepultado na Basílica de Santa Maria Maior em uma cerimônia privada após seu funeral público no sábado (26/4) Crédito: Reuters
As primeiras imagens do túmulo do papa Francisco na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, foram divulgadas.
Uma única rosa branca foi colocada sobre o túmulo de pedra que leva o nome pelo qual ele foi conhecido durante seu pontificado.
Também é possível ver um crucifixo iluminado por um único holofote.
O falecido papa foi sepultado na igreja — uma das quatro principais basílicas da capital italiana, que ele visitava regularmente durante seu mandato como cardeal e pontífice — em uma cerimônia privada após o funeral público realizado no Vaticano, no sábado (26/4).
Um grupo de enlutados formou uma fila do lado de fora da igreja na manhã de domingo (27/4).
Eles queriam ser os primeiros a prestar homenagens ao papa Francisco, que faleceu aos 88 anos no dia 21 de abril.
Imagem BBC Brasil
Uma única rosa branca foi fotografada ao lado do túmulo de pedra com o nome do papa Francisco Crédito: Getty Images
Entre eles, estava Rosario Correale, um italiano que disse ter sido "muito emocionante" ver o túmulo.
"Ele realmente nos marcou", disse Correale à agência Associated Press (AP).
A peregrina polonesa Maria Brzezinska sentiu que o local de descanso era adequado para Francisco.
"Sinto que está exatamente no estilo do papa. Ele era simples, e seu lugar agora também é", disse ela à agência de notícias Reuters logo após a visita.
Francisco era particularmente devoto da Virgem Maria, e Santa Maria Maior foi a primeira igreja a ser dedicada a ela quando foi construída no século 4.
A basílica fica perto do Coliseu, a poucos passos da estação ferroviária Termini, infinitamente movimentada e caótica.
A construção está muito além dos limites do Vaticano, onde os papas são tradicionalmente sepultados.
Mas trata-se de uma basílica pela qual o pontífice sul-americano tinha uma afinidade de longa data.
Um clérigo sênior disse a um jornal italiano que o papa Francisco havia expressado vontade de ser sepultado ali já em 2022. Ele citou que a inspiração veio da Virgem Maria.
"Achei incrível que ele quisesse ser enterrado aqui nesta basílica", disse Amaya Morris, outra peregrina, à AP.
"De todas as [igrejas], ele escolheu esta. Achei isso realmente incrível. É realmente gratificante poder estar aqui."
O funeral de Francisco contou com a presença de chefes de Estado, chefes de governo e monarcas de todo o mundo, além de centenas de milhares de católicos, que se aglomeraram nas ruas que levam ao Vaticano para prestar homenagens.
Hinos foram tocados em alto-falantes gigantes, ocasionalmente abafados pelo som de helicópteros, antes que o cardeal Giovanni Battista Re, de 91 anos, fizesse uma homilia sobre o legado do papa.
O cardeal enfatizou que o Papa Francisco havia repetidamente exortado o mundo a "construir pontes, não muros".
Imagem BBC Brasil
Os enlutados fizeram fila do lado de fora da igreja na manhã de domingo (27/4) para serem os primeiros a prestar homenagens Crédito: Reuters
O funeral também foi palco de um encontro entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o ucraniano Volodymyr Zelensky, que, segundo este último, tinha "potencial para se tornar histórico".
Posteriormente, Trump questionou a disposição do presidente russo, Vladimir Putin, de encerrar a guerra na Ucrânia, que já dura três anos — aliás, um conflito para o qual o papa Francisco sempre clamou por paz durante seu período no cargo.
Após o funeral público, o caixão do pontífice foi carregado por Roma em uma procissão lenta.
As autoridades disseram que 140 mil pessoas se aglomeraram nas ruas por onde o cortejo passou.
Elas aplaudiram e acenaram enquanto o carro funerário — um papamóvel branco adaptado — cruzou o rio Tibre e passou por alguns dos pontos turísticos mais famosos de Roma: o Coliseu, o Fórum e o monumento nacional Altare della Patria, na Praça Veneza.
Após um período de luto, as atenções em breve se voltarão para a escolha do próximo papa.
A data ainda não foi definida, mas acredita-se que a eleição possa começar já em 5 ou 6 de maio, com a presença de 135 cardeais — tornando-se o maior conclave da história moderna.

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