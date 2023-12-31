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Outros calendários

As pessoas para quem não estamos entrando em 2024

Enquanto muita gente comemora a chegada de 2024, há outros calendários em uso no mundo que indicam um ano completamente diferente
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

31 dez 2023 às 15:13

Publicado em 31 de Dezembro de 2023 às 15:13

Imagem BBC Brasil
Crédito: Getty Images
Vem aí o Ano Novo para muitas pessoas... mas, para outras, não.
Enquanto muita gente comemora a chegada de 2024, há outros calendários em uso no mundo todo que indicam um ano completamente diferente.
O fato é que estamos entrando no ano de 2024 de acordo com o calendário gregoriano, que é adotado na prática pela maior parte dos países.
Esse calendário, baseado no ciclo solar, foi introduzido pelo papa Gregório 13 em 1582.
E surgiu como uma reformulação do calendário juliano, criado pelo líder romano Júlio César, que correspondia à rotação da Terra ao redor do Sol, mas não era tão preciso.
Até então, muitos países cristãos celebravam o Ano Novo em 25 de março, data que marca a aparição do arcanjo Gabriel à Virgem Maria, mas o Papa Gregório restabeleceu o 1º de janeiro como início oficial do ano.
Há, no entanto, outros calendários em uso ao redor do mundo.

Calendário judaico

Imagem BBC Brasil
É um costume judaico mergulhar um pedaço de fruta no mel no Ano Novo Crédito: Getty Images
Pelo calendário judaico, estamos no ano 5784.
E, de acordo com ele, o Ano Novo é celebrado no fim de setembro, durante o chamado mês de Tishrei.
Há, na verdade, quatro calendários diferentes no judaísmo, incluindo um dedicado às árvores.
O de Tishrei se refere ao aniversário da criação do universo.
Trata-se de um calendário lunissolar, ou seja, que leva em consideração os ciclos do Sol e da Lua.
É costume mergulhar um pedaço de fruta no mel para ter um ano novo doce.
Mas também é tempo de penitência e reflexão.
Um dos rituais, chamado Tashlich, consiste em jogar migalhas de pão na água corrente para simbolizar a purificação dos pecados.

Calendário islâmico

Imagem BBC Brasil
Calendário islâmico é baseado nos ciclos da Lua Crédito: Getty Images
De acordo com o calendário islâmico ou hegírico, estamos no ano 1445, que começou em agosto.
O calendário islâmico data de quando o profeta Maomé fugiu da cidade de Meca para Medina.
É um calendário baseado nos ciclos da Lua. É por isso que as datas de todos os rituais islâmicos variam.
Embora as pessoas celebrem o ano novo hegírico, o calendário gregoriano é o oficial na maioria dos países árabes.

Calendário chinês

Assim como o calendário judaico, o tradicional calendário chinês também é lunissolar. E o ano novo chinês cai numa data diferente a cada ano.
Em 2024, por exemplo, vai ser celebrado no dia 10 de fevereiro.
Cada ano recebe o nome de um dos 12 animais do horóscopo chinês, que têm um papel importante na cultura do país.
O próximo ano será o ano do dragão.
O ano novo chinês também é conhecido como Festival da Primavera.
É um feriado de uma semana e remonta à Antiguidade.
Imagem BBC Brasil
Crédito: Getty Images

Coreia do Sul

O Ano Novo lunar é comemorado em muitos países asiáticos, como a Coreia do Sul.
Os sul-coreanos comemoram o ano novo duas vezes.
O primeiro dia do tradicional ou "antigo" calendário lunar coreano é chamado Seollal.
Assim como na China, é um dos maiores feriados do ano e será comemorado em 10 de fevereiro.
Mas os sul-coreanos também celebram 1º de janeiro como o "novo" ano novo, de acordo com o calendário gregoriano, introduzido na Coreia no fim do século 19.
Mas sua instituição é mais uma questão simbólica e administrativa.

Coreia do Norte

Na Coreia do Norte, por outro lado, nenhum deles é considerado um feriado importante.
Eles colocam o ano novo em segundo plano em relação aos feriados socialistas.

Índia

Na Índia, por sua vez, há bem mais de duas datas.
Os hindus de diferentes partes do país celebram o ano novo com base em seus próprios calendários — que podem seguir os ciclos solar, lunar ou ambos.
O ano novo Tamil, que é comemorado principalmente no estado indiano de Tamil Nadu, no sul da Índia, geralmente cai no dia 14 de abril.
E, geralmente, é perto ou na mesma data do ano novo bengalês, birmanês e cingalês.
O calendário Tamil mais comum compreende ciclos de 60 anos.

Persa

Imagem BBC Brasil
Ano Novo persa é comemorado no equinócio da primavera Crédito: Getty Images
Para os iranianos, estamos no ano 1402.
O Ano Novo persa é comemorado no equinócio da primavera, mais precisamente, no primeiro dia da estação, quando a luz solar incide da mesma forma sobre os dois hemisférios, fazendo com que os dias e as noites tenham a mesma duração (12 horas cada).
O calendário é baseado no movimento da Terra ao redor do Sol.
E o ano novo ou Nowruz, que significa novo dia em persa, geralmente cai por volta de 20 de março.
O Nowruz é comemorado há mais de 3 mil anos, não apenas pelos iranianos, por outras comunidades também.
Para celebrar, eles preparam uma mesa decorada com sete itens simbólicos, e os jovens visitam o membro mais velho da família por respeito.
*Esta reportagem foi publicada originalmente em 1° de janeiro de 2020.

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