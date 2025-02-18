As impressionantes fotos de avião que capotou ao pousar no Canadá, deixando feridos

Vídeos nas redes sociais mostram pessoas saindo do avião tombado; não há registro de mortos Crédito: EDUARDO LIMA/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Uma criança e dois adultos ficaram gravemente feridos depois que um avião capotou ao pousar nesta segunda-feira (17/02) no aeroporto Pearson de Toronto, no Canadá , de acordo com os serviços de emergência.

De acordo com o serviço paramédico local, no total 15 pessoas precisaram ser hospitalizadas.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram um avião de ponta a cabeça em pista coberta de neve

Aparentemente, a aeronave ficou sem pelo menos uma de suas asas.

Segundo o aeroporto, o acidente ocorreu em um voo da Delta Air Lines chegando de Minneapolis, nos Estados Unidos

A Autoridade Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês) disse que se tratava do voo 4819 da Delta Air Lines, operado pela Endeavor Air.

Todas as 80 pessoas a bordo foram evacuadas e o Conselho de Segurança dos Transportes do Canadá será responsável por investigar o ocorrido.

Crédito: EDUARDO LIMA/EPA-EFE/REX/Shutterstock

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O Serviço de Ambulância Aérea de Ontário (província onde ocorreu o acidente) afirmou que enviou três helicópteros e duas ambulâncias ao local.

A Delta disse que estava ciente dos relatos do acidente e estava "trabalhando para confirmar quaisquer detalhes".

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram pessoas saindo do avião tombado, enquanto bombeiros jogam um produto parecido com espuma nele.

A agente Sarah Patten, da Polícia Regional de Peel, em Ontário, disse que as circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.

"Ainda estamos no local investigando", disse Patten, de acordo com a agência de notícias Reuters.

Diversos voos foram atrasados ou cancelados após acidente Crédito: REUTERS/Arlyn McAdorey

O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, disse que as autoridades locais estão em contato com o aeroporto e outros órgãos e fornecerão toda a assistência necessária.

Com o acidente, foram registrados dezenas de atrasos e cancelamentos de voos no aeroporto.

Nos últimos dias, o local já vinha sofrendo atrasados devido a fortes nevascas e temperaturas congelantes em partes de Ontário.