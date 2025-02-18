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As impressionantes fotos de avião que capotou ao pousar no Canadá, deixando feridos

Voo proveniente de Minneapolis capotou ao pousar no aeroporto Pearson; não há registro de mortes.

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 22:44

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

17 fev 2025 às 22:44
Imagem BBC Brasil
Vídeos nas redes sociais mostram pessoas saindo do avião tombado; não há registro de mortos Crédito: EDUARDO LIMA/EPA-EFE/REX/Shutterstock
Uma criança e dois adultos ficaram gravemente feridos depois que um avião capotou ao pousar nesta segunda-feira (17/02) no aeroporto Pearson de Toronto, no Canadá, de acordo com os serviços de emergência.
De acordo com o serviço paramédico local, no total 15 pessoas precisaram ser hospitalizadas.
Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram um avião de ponta a cabeça em pista coberta de neve.
Aparentemente, a aeronave ficou sem pelo menos uma de suas asas.
Segundo o aeroporto, o acidente ocorreu em um voo da Delta Air Lines chegando de Minneapolis, nos Estados Unidos.
A Autoridade Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês) disse que se tratava do voo 4819 da Delta Air Lines, operado pela Endeavor Air.
Todas as 80 pessoas a bordo foram evacuadas e o Conselho de Segurança dos Transportes do Canadá será responsável por investigar o ocorrido.
Imagem BBC Brasil
Crédito: EDUARDO LIMA/EPA-EFE/REX/Shutterstock
Imagem BBC Brasil
Crédito: EDUARDO LIMA/EPA-EFE/REX/Shutterstock
Imagem BBC Brasil
Crédito: EDUARDO LIMA/EPA-EFE/REX/Shutterstock
O Serviço de Ambulância Aérea de Ontário (província onde ocorreu o acidente) afirmou que enviou três helicópteros e duas ambulâncias ao local.
A Delta disse que estava ciente dos relatos do acidente e estava "trabalhando para confirmar quaisquer detalhes".
Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram pessoas saindo do avião tombado, enquanto bombeiros jogam um produto parecido com espuma nele.
A agente Sarah Patten, da Polícia Regional de Peel, em Ontário, disse que as circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.
"Ainda estamos no local investigando", disse Patten, de acordo com a agência de notícias Reuters.
Imagem BBC Brasil
Diversos voos foram atrasados ou cancelados após acidente Crédito: REUTERS/Arlyn McAdorey
O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, disse que as autoridades locais estão em contato com o aeroporto e outros órgãos e fornecerão toda a assistência necessária.
Com o acidente, foram registrados dezenas de atrasos e cancelamentos de voos no aeroporto.
Nos últimos dias, o local já vinha sofrendo atrasados devido a fortes nevascas e temperaturas congelantes em partes de Ontário.
Horas antes do acidente, o aeroporto anunciou esperar um "dia movimentado", com mais de 130 mil passageiros a bordo em cerca de 1.000 voos.

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