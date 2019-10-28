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Ministro das Relações Exteriores

'As forças do mal estão celebrando', diz Ernesto sobre vitória de Fernández

A eleição do domingo (27) no país vizinho coroou a estratégia da ex-presidente Cristina Kirchner, que surpreendeu ao decidir se candidatar a vice numa chapa liderada por Alberto Fernández

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 16:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 16:35
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
"As forças do mal estão celebrando. As forças da democracia estão lamentando pela Argentina, pelo Mercosul e por toda a América do Sul", disse o chanceler Ernesto Araújo nesta segunda (28) em relação ao resultado das eleições presidenciais na Argentina, que consagrou a volta do kirchnerismo ao poder.
A eleição do domingo (27) no país vizinho coroou a estratégia da ex-presidente Cristina Kirchner, que surpreendeu ao decidir se candidatar a vice numa chapa liderada por Alberto Fernández. Eles derrotaram Mauricio Macri, que deixa o país em meio a uma grave crise econômica que afeta a população.
Em uma série de posts em uma rede social, Ernesto afirmou ainda que a eleição de Fernández traria "fechamento comercial, modelo econômico retrógrado e apoio às ditaduras".
Mais cedo na segunda. o presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse que não cumprimentaria o mandatário recém-eleito e acrescentou: "Lamento. Não tenho bola de cristal, mas acho que a Argentina escolheu mal. O primeiro ato do Fernández foi já Lula Livre, dizendo que ele está preso injustamente. Já disse a que veio."

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