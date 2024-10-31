As balas de hortelã que envenenaram cidade no Halloween

"Até 1820, a maioria de nós vivia em vilarejos ou em pequenas cidades onde conhecíamos as pessoas que forneciam os nossos alimentos. Mas, com a Revolução Industrial, os fabricantes passaram a produzir mercadorias em grandes quantidades e adicionavam substâncias para diluir alimentos e preservar o seu prazo de validade, melhorar a aparência ou torná-los mais baratos. E esse foi o problema em Bradford."