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Apps brigam por usuários numa disputa turbinada pela rivalidade entre os dois bilionários

O aplicativo da Meta parece quase idêntico ao do rival: o limite de caracteres, a repostagem, o feed. É tudo incrivelmente familiar.

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 09:43

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

10 jul 2023 às 09:43
Dez milhões de usuários nas primeiras sete horas. Esse é o número de pessoas que se inscreveram no Threads, o novo aplicativo desenvolvido pela Meta, dona do Facebook e do Instagram, para concorrer com o Twitter, de Elon Musk.
O aplicativo da Meta parece quase idêntico ao do rival: o limite de caracteres, a repostagem, o feed. É tudo incrivelmente familiar.
A Meta, fundada por Mark Zuckerberg, não está criando um aplicativo do zero. A gigante de tecnologia está se beneficiando de seus mais de 1 bilhão de seguidores no Instagram, que estão dando uma grande injeção de ânimo à nova empreitada.
A repórter Giulia Granchi explica neste vídeo os detalhes dessa disputa, que também pode ser motivada pela briga de egos dos dois bilionários.

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