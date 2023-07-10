Apps brigam por usuários numa disputa turbinada pela rivalidade entre os dois bilionários

Dez milhões de usuários nas primeiras sete horas. Esse é o número de pessoas que se inscreveram no Threads, o novo aplicativo desenvolvido pela Meta, dona do Facebook e do Instagram, para concorrer com o Twitter, de Elon Musk.

O aplicativo da Meta parece quase idêntico ao do rival: o limite de caracteres, a repostagem, o feed. É tudo incrivelmente familiar.

A Meta, fundada por Mark Zuckerberg, não está criando um aplicativo do zero. A gigante de tecnologia está se beneficiando de seus mais de 1 bilhão de seguidores no Instagram, que estão dando uma grande injeção de ânimo à nova empreitada.