Após protestos por racismo, H&M fecha lojas na África do Sul

Mãe de modelo mirim rebateu críticas à marca H Crédito: (Foto: Reprodução/Instagram)

Após uma série de protestos registrados na África do Sul contra um anúncio no site da gigante varejista sueca Hennes & Mauritz (H&M), a companhia fechou suas lojas temporariamente no país.

Neste sábado, durante os protestos, nem empregados ou clientes ficaram feridos, segundo afirmou a H&M em sua conta no Twitter. Apesar disso, a empresa preferiu fechar temporariamente os estabelecimentos por considerar prioritário garantir a segurança das pessoas.

O posicionamento na rede social diz ainda que as lojas serão reabertas assim que a segurança seja restabelecida.

PROTESTOS CONTRA RACISMO

Enfurecidos por um anúncio considerado racista, manifestantes atacaram seis lojas da rede sueca H&M na África do Sul, na província de Gauteng, onde fica a maior cidade do país, Joanesburgo, informa a Reuters.