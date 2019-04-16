Após incêndio, bombeiros analisam estrutura da Catedral de Notre-Dame

Incêndio na Catedral Notre-Dame Crédito: ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O incêndio que destruiu parte da Catedral de Notre-Dame, em Paris, foi totalmente apagado nesta terça-feira, 16, mas ainda há dúvidas quanto à resistência da estrutura deste símbolo da cultura europeia. Nesta manhã, o porta-voz dos bombeiros da cidade, Gabriel Plus, anunciou que as equipes estão “em fase de perícia”.

Os bombeiros seguiam trabalhando sob os olhares de parisienses e turistas que se aproximavam para ver com seus próprios olhos o estado da catedral, localizada no coração de Paris. Milhões de pessoas em todo o mundo acompanharam horrorizadas a evolução do fogo que ardeu intensamente durante mais de 12 horas. Ele começou na parte superior da estrutura gótica, destruindo parte do telhado.

"A tarefa dos bombeiros de Paris até esta manhã era preservar os dois campanários, Norte e Sul, para assegurar que as torres não fossem prejudicadas." O porta-voz dos bombeiros celebrou a "preservação dos campanários, das duas torres e das obras". A equipe vigia as estruturas, sua movimentação e trabalha para "apagar os focos residuais", completou. Ele também indicou que "parte da abóbada desabou na nave central" e que 100 bombeiros ainda estão mobilizados e permanecerão no local durante o dia.