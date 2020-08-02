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Após dois meses em órbita, cápsula da SpaceX retorna à Terra com astronautas

A jornada de volta com os tripulantes Bob Behnken e Doug Hurley durou 21 horas, com pouso na Flórida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2020 às 17:42

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 17:42

Os astronautas Bob Behnken e Doug Hurley em retorno à Terra dentro da cápsula SpaceX
Os astronautas Bob Behnken e Doug Hurley em retorno à Terra dentro da cápsula SpaceX Crédito: Youtube/Nasa
A cápsula da SpaceX que levou dois astronautas norte-americanos à Estação Espacial Internacional no fim de maio retornou à Terra na tarde deste domingo, 2, após pouco mais de dois meses em órbita. O jornada noturna de volta com os tripulantes Bob Behnken e Doug Hurley durou 21 horas e o pouso ocorreu às 15h49 (horário de Brasília) no Golfo do México, na costa de Pensacola, na Flórida.
Junto com a Nasa, a SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, fez história: pela primeira vez desde 2011, a agência espacial realizou uma missão tripulada saindo dos Estados Unidos.
Foi também a primeira vez que uma companhia privada lançou astronautas em órbita - até então, apenas as espaçonaves governamentais chegavam a tais alturas. Além disso, foi um voo simbólico: o foguete saiu da mesma plataforma de lançamento do Centro Espacial Kennedy, na Florida, que içou a tripulação da Apollo 11 à Lua.

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"Em nome das equipes SpaceX e Nasa, bem-vindos de volta ao planeta Terra. Obrigado por pilotar a SpaceX ", disse o controle da missão SpaceX durante a queda. Para a sequência de retorno, propulsores a bordo e dois conjuntos de paraquedas trabalharam autonomamente para reduzir a velocidade da cápsula.
Durante a reentrada na atmosfera da Terra, a concha externa da cápsula resistiu a temperaturas de até 1.926ºC, enquanto Behnken e Hurley, vestindo trajes de voo brancos da SpaceX amarrados dentro da cabine, experimentaram 29ºC. A tripulação passará até uma hora flutuando dentro da cápsula antes das equipes da SpaceX e da Nasa os recuperarem para uma viagem de helicóptero em terra Lá, a dupla passará por exames médicos antes de um voo para Johnson Space Center em Houston, no Texas

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