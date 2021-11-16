Alemanha suspende gasoduto russo e agrava crise entre Europa e Putin

Em vídeo, o presidente russo, Vladimir Putin, faz elogios a "qualidades masculinas" e à "coragem" do mandatário brasileiro Crédito: Reuters/Folhapress

A crise entre a Rússia e a Europa ganhou um novo capítulo nesta terça (16), com o governo da Alemanha suspendendo a certificação para operação do novo gasoduto que Moscou completou ligando seu território ao alemão.

O Nord Stream 2 é o segundo ramal de um megaprojeto iniciado nos anos 2000, e duplica a capacidade de transporte de gás natural pelo mar Báltico, possibilitando a Rússia de desviar o fornecimento que hoje é majoritariamente feito pela rival Ucrânia e pela turbulenta aliada Belarus.

A decisão da Agência Federal de Redes alemã é amparada num tecnicismo. Segundo o órgão, a operação do gasoduto precisa ser feita por uma empresa totalmente submetida à lei alemã.

Só que a Gazprom, gigante russa do gás, montou um consórcio com empresas europeias com sede na Suíça e uma subsidiária alemã para operar os trechos do projeto no país europeu. Segundo a agência, essa nova empresa terá quatro meses para regularizar sua situação.

Com isso, o gás talvez só seja bombeado pelo novo ramal no ano que vem. O Nord Stream 2 foi completado, após seis anos de obras, em 10 de setembro. Ele é uma das mais controversas heranças do governo de Angela Merkel, que está de saída do cargo de chanceler após 16 anos, pois aumenta o poder de barganha de Vladimir Putin no mercado energético europeu.

Os russos já fornecem 40% do produto consumido pela UE (União Europeia), e neste ano foram acusados de reter gás durante a crise de abastecimento no continente, visando lucros e pressão política. O Kremlin nega.

É improvável que o gasoduto não entre em operação, apesar do lobby americano e mesmo de setores alemães. Mas a decisão agora ocorre em um momento de extrema tensão nas relações com Moscou.

A Rússia é acusada pela UE e pelos EUA de fomentar a crise de refugiados na fronteira da Belarus com a Polônia, que mobilizou forças militares dos dois países e também de Moscou e de Londres.

O Ocidente acusa Putin de incentivar a ditadura de Aleksandr Lukachenko a atrair imigrantes de países afetados por guerras e empurrá-los fronteiras europeias a dentro. Os aliados a leste negam.

Também nesta terça, as forças de segurança da Polônia usaram canhões d'água e gás lacrimogêneo para tentar barrar refugiados na fronteira. Na semana passada, houve espancamentos e prisões de imigrantes, e ao menos uma pessoa morreu, presumivelmente de frio à noite.

A violência da repressão tem causado críticas internas a Varsóvia, que já é um país complexo no contexto europeu, por advogar instâncias agressivas ante a Rússia dentro da Otan (aliança militar ocidental) e ter um governo de direita considerado violador de princípios da UE.

Há talvez 15 mil refugiados em Belarus, 4.000 concentrados em áreas fronteiriças. As condições de abrigo são precárias, como na região do conflito desta terça, perto da cidade polonesa de Kuznica.

Os poloneses se defendem, dizendo que estavam apenas evitando um ataque com pedras contra seus soldados. Tanto a Polônia quanto a vizinha Lituânia, que também enfrenta problemas, declararam estado de emergência para assegurar a expulsão de eventuais imigrantes –e coibiram o trabalho da imprensa nas áreas afetadas.

Na segunda, a UE divulgou novas sanções econômicas contra a ditadura em Minsk, gerando protestos do governo de Lukachenko. O uso dos refugiados, diz o bloco, visa retaliar contra punições já existentes, feitas na esteira da repressão do ditador contra protestos após vencer uma eleição de fachada em 2020.

Ao mesmo tempo que essa crise se desenrola, Putin gerou alarmes no Ocidente por movimentar tropas perto da fronteira da Ucrânia, país com quem tem difícil relação desde 2014, quando anexou a Crimeia e fomentou a guerra civil que deixou o leste ucraniano autônomo.

O russo nega ter intenção de invadir o vizinho, em apoio aos separatistas pró-Kremlin. Sua intenção principal, de fato, é manter o status quo de conflito congelado na região, conhecida como Donbass, pois isso previne a Ucrânia de aderir formalmente à Otan e dificulta o acesso à União Europeia.

Ambos os blocos exigem membros sem problemas territoriais, e o Kremlin vê a Ucrânia, assim como a aliada Belarus, como áreas tampão entre suas Forças Armadas e as dos países da Otan.

Curiosamente, a própria Guarda de Fronteira da Ucrânia tentou relativizar a importância da movimentação, ressaltando que ela acontece a centenas de quilômetros, o que não sugere alguma ameaça iminente. Mas os Estados Unidos foram duros ao dizer que a Rússia não deveria "repetir o erro de 2014", nas palavras do secretário de Estado, Antony Blinken.

Na segunda (15), foi a vez do presidente francês, Emmanuel Macron, de dizer a Putin por telefone que se comprometia a garantir a integridade territorial ucraniana.