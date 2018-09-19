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Colheita inusitada

Agricultor colhe abóbora gigante de mais de 117 quilos

'Nunca tinha acontecido antes, o máximo que minhas abóboras chegavam a pesar era 30, 40 quilos', disse o homem que colheu o fruto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2018 às 12:25

Publicado em 19 de Setembro de 2018 às 12:25

Abóbora gigante foi colhida na Espanha, e ganhou fama após o Facebook da Prefeitura de Antigua publicar a foto Crédito: Facebook/aytoantigua
O agricultor Francisco Esupiñán vive em Agua de Bueyes, em Antigua, na Espanha, e ganhou fama em sua região nos últimos dias por conta de uma colheita inusitada: uma abóbora gigante, de 117 quilos e meio.
O fruto é tão grande que Francisco precisou da ajuda de três pessoas e de uma van para carregá-lo. "Os primeiros frutos surgiram há sete ou ou meses. Já havia dado várias abóboras, muitas não prosperaram, exceto uma que chegou a pesar 47 quilos. Nunca tinha acontecido antes. O máximo que as minhas abóboras chegavam a pesar eram 30 ou 40 quilos", disse Estupiñan ao El País.
Ele ficou muito surpreso com a abóbora enorme, pois disse que não havia dado cuidado especial àquela área de terra. "Até agora, aliás, não tinha cultivado nada ali além da abóbora", contou. Agora, a abóbora está guardada na garagem de sua casa, que está recebendo muitos curiosos e jornalistas  mas ele pretende comê-la em breve.
"Somos dez irmãos", ele conta, dizendo que o legume vai dar para fazer "muitos cremes e ensopados" para sua família. Estupiñan tem 68 anos e se dedica a agricultura desde jovem, mas ficou anos trabalhando com outras coisas porque o que ganhava com o plantio de frutas e verduras não era o suficiente para "criar as crianças". Há três anos, quando se aposentou, voltou a se dedicar a cuidar da terra.
Nos Estados Unidos, é comum que agricultores façam competições para ver quem colhe a maior abóbora. Em 2017, o recorde de abóbora mais pesada do mundo foi conquistado por Joe Jurtras, que colheu um fruto com 960 quilos.

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