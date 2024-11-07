A trajetória de Donald Trump em 23 fotos

Donald John Trump nasceu em 14 de junho de 1946 no bairro do Queens, em Nova York.
O quarto de cinco filhos, ele tinha dois irmãos — Fred Jr. e Robert — e duas irmãs, Maryanne e Elizabeth. Elizabeth é sua única irmã viva.
Seu pai Fred dirigia uma empresa de construção bem-sucedida nos bairros periféricos de Nova York. Ele abriu seu negócio em 1968, mas logo começou por conta própria no coração de Manhattan.
Cassinos, condomínios, campos de golfe e hotéis seguiram, de Atlantic City, Chicago e Las Vegas até a Índia, Turquia e Filipinas.
O estilo extravagante de Donald Trump o ajudou a se destacar no mundo dos negócios de Nova York e a ascender ao estrelato no mundo do entretenimento com o programa de TV O Aprendiz.
Trump se casou três vezes e tem cinco filhos. Ele se casou pela primeira vez em 1977 com Ivana Zelníčková.
Trump se casou com sua terceira esposa, Melania Knauss, em 2005. Quando se conheceram, sete anos antes, ele tinha 52 anos e ela 28.
Sua carreira política começou em 2015, quando anunciou sua candidatura à Casa Branca durante uma coletiva de imprensa na Trump Tower, cercado por sua família. Seu lema: "Faça a América grande novamente".
Após uma campanha acirrada e marcada por controvérsias, ele derrotou a candidata democrata Hillary Clinton e foi empossado como o 45º presidente dos Estados Unidos em 2017.
Sua Presidência foi um período incerto para os aliados dos EUA, com Trump frequentemente entrando abertamente em choque com líderes estrangeiros. Ele se retirou de grandes acordos climáticos e comerciais e iniciou uma guerra comercial com a China.
O último ano de sua presidência foi dominado por críticas sobre sua gestão da pandemia de covid-19. Trump foi forçado a fazer uma pausa durante sua campanha eleitoral de 2020 após ser diagnosticado com o vírus.
Trump perdeu a corrida presidencial de 2020 para Joe Biden, mas se recusou a aceitar o resultado, alegando que a eleição havia sido fraudada. Ele reuniu apoiadores em Washington em 6 de janeiro, instando-os a marchar até o Congresso.
A manifestação se transformou em um motim e suas ações naquele dia são o foco de dois processos criminais.
Sua carreira política parecia ter acabado, mas ele anunciou outra candidatura à presidência e rapidamente se tornou o favorito do Partido Republicano.
Trump começou a campanha para a eleição geral enfrentando 91 acusações criminais.
Em maio de 2024, ele foi considerado culpado de 34 acusações de fraude relacionadas ao pagamento de suborno para silenciar a atriz de filmes adultos Stormy Daniels antes da eleição de 2016.
De volta à campanha eleitoral no verão, um atirador de 20 anos tentou assassiná-lo em um comício em Butler, Pensilvânia.
Dias depois, na Convenção Nacional Republicana, ele foi confirmado como candidato presidencial do partido.
A vitória de Trump o torna o presidente mais velho dos EUA. Ele terá 82 anos até o fim do mandato.