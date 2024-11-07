A trajetória de Donald Trump em 23 fotos

Donald Trump quando jovem na recepção de sua mansão Crédito: Getty Images

Donald John Trump nasceu em 14 de junho de 1946 no bairro do Queens, em Nova York.

O quarto de cinco filhos, ele tinha dois irmãos — Fred Jr. e Robert — e duas irmãs, Maryanne e Elizabeth. Elizabeth é sua única irmã viva.

Seu pai Fred dirigia uma empresa de construção bem-sucedida nos bairros periféricos de Nova York. Ele abriu seu negócio em 1968, mas logo começou por conta própria no coração de Manhattan.

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Trump ao telefone no edifício Trump Plaza, em 1987 Crédito: Getty Images

Trump com as máquinas caça-níqueis do cassino Taj Mahal em Atlantic City Crédito: Getty Images

Cassinos, condomínios, campos de golfe e hotéis seguiram, de Atlantic City, Chicago e Las Vegas até a Índia, Turquia e Filipinas.

O estilo extravagante de Donald Trump o ajudou a se destacar no mundo dos negócios de Nova York e a ascender ao estrelato no mundo do entretenimento com o programa de TV O Aprendiz.

Trump em seu helicóptero enquanto sobrevoa as Torres Gêmeas em Nova York Crédito: Getty Images

Donald Trump com seu filho Donald Trump Jr. e sua filha Ivanka Trump em foto publicitária da 6ª temporada de O Aprendiz. Crédito: Getty Images

Trump se casou três vezes e tem cinco filhos. Ele se casou pela primeira vez em 1977 com Ivana Zelníčková.

Donald Trump e Ivana posam ao lado de corrimão dourado de sua casa Crédito: Getty Images

Trump e Melania, com quem se casou em 2005 Crédito: Getty Images

Trump se casou com sua terceira esposa, Melania Knauss, em 2005. Quando se conheceram, sete anos antes, ele tinha 52 anos e ela 28.

Sua carreira política começou em 2015, quando anunciou sua candidatura à Casa Branca durante uma coletiva de imprensa na Trump Tower, cercado por sua família. Seu lema: "Faça a América grande novamente".

Trump no lançamento de sua campanha presidencial para 2016 Crédito: Bloomberg/Getty Images

Trump durante discurso da vitória na eleição presidencial de 2016 Crédito: Getty Images

Trump após debate com Hillary Clinton na campanha eleitoral de 2016 Crédito: Getty Images

Após uma campanha acirrada e marcada por controvérsias, ele derrotou a candidata democrata Hillary Clinton e foi empossado como o 45º presidente dos Estados Unidos em 2017.

Trump caminha por tapete azul ao chegar para a cerimônia de posse em Washington, em janeiro de 2017 Crédito: Getty Images

Trump durante entrevista no Salão Oval da Casa Branca Crédito: Bloomberg/Getty Images

Sua Presidência foi um período incerto para os aliados dos EUA, com Trump frequentemente entrando abertamente em choque com líderes estrangeiros. Ele se retirou de grandes acordos climáticos e comerciais e iniciou uma guerra comercial com a China.

Trump entrou muitas vezes em choque com outros líderes estrangeiros durante sua primeira presidência Crédito: Getty Images

Trump e Theresa May andam de mãos dadas durante visita da então primeira-ministra britânica à Casa Branca Crédito: Getty Images

O último ano de sua presidência foi dominado por críticas sobre sua gestão da pandemia de covid-19. Trump foi forçado a fazer uma pausa durante sua campanha eleitoral de 2020 após ser diagnosticado com o vírus.

Trump perdeu a corrida presidencial de 2020 para Joe Biden, mas se recusou a aceitar o resultado, alegando que a eleição havia sido fraudada. Ele reuniu apoiadores em Washington em 6 de janeiro, instando-os a marchar até o Congresso.

A manifestação se transformou em um motim e suas ações naquele dia são o foco de dois processos criminais.

Trump durante comício em 6 de janeiro de 2021, em Washington, antes da invasão ao Capitólio Crédito: Getty Images

Ações de Trump no dia da invasão ao Capitólio são o foco de dois processos criminais Crédito: Reuters

Sua carreira política parecia ter acabado, mas ele anunciou outra candidatura à presidência e rapidamente se tornou o favorito do Partido Republicano.

Trump começou a campanha para a eleição geral enfrentando 91 acusações criminais.

Trump foi fotografado pela polícia após ser indiciado criminalmente na Geórgia em agosto de 2023 Crédito: Handout/Getty Images

Em maio de 2024, ele foi considerado culpado de 34 acusações de fraude relacionadas ao pagamento de suborno para silenciar a atriz de filmes adultos Stormy Daniels antes da eleição de 2016.

De volta à campanha eleitoral no verão, um atirador de 20 anos tentou assassiná-lo em um comício em Butler, Pensilvânia.

Trump foi baleado de raspão em comício de campanha na Pensilvânia em julho de 2024 Crédito: AP

Dias depois, na Convenção Nacional Republicana, ele foi confirmado como candidato presidencial do partido.

A vitória de Trump o torna o presidente mais velho dos EUA. Ele terá 82 anos até o fim do mandato.