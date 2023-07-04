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Threads

A rede social da Meta que promete ser 'rival' do Twitter

Anúncio é o capítulo mais recente da rivalidade entre os proprietários da Meta, Mark Zuckerberg, e do Twitter, Elon Musk

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 11:15

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

04 jul 2023 às 11:15
Imagem BBC Brasil
Elon Musk e Mark Zuckerberg Crédito: Getty Images
A Meta, proprietária do Facebook e do Instagram, anunciou o lançamento de uma nova rede social que deve competir com o Twitter.
O aplicativo, chamado Threads, entrará no ar na quinta-feira (6/7). Está disponível para "pré-encomenda" na App Store, da Apple, e será vinculado ao Instagram.
Imagens da tela principal do aplicativo mostram um painel semelhante ao do Twitter. A Meta descreve o Threads como um "aplicativo baseado em conversas no formato de texto".
O anúncio é o capítulo mais recente da rivalidade entre os proprietários da Meta, Mark Zuckerberg, e do Twitter, Elon Musk.
No mês passado, a dupla concordou em se enfrentar no ringue em uma luta física. Não ficou claro, no entanto, se os dois bilionários estavam brincando ou falando sério sobre essa possibilidade.
“Graças a Deus eles são administrados com tanta sanidade”, respondeu Musk a um tuíte que noticiava o lançamento do Threads, em uma aparente nova investida contra Zuckerberg.
Ao mesmo tempo, o Twitter anunciou nesta segunda-feira (3/7) que, a partir do próximo mês, apenas usuários com contas verificadas poderão acessar o TweetDeck, ferramenta que oferece recursos adicionais na rede social.
Com isso, o serviço estará disponível somente para perfis que têm o selo de verificado por conta de sua relevância na plataforma ou que assinam o Twitter Blue, versão paga da rede social que custa R$ 42 por mês.
Durante o fim de semana, o multibilionário já havia anunciado outra medida que limita a leitura de posts dos usuários, citando os "níveis extremos" de extração de dados.
Ao que parece, o aplicativo Threads da Meta será um serviço gratuito — e sem restrições à quantidade de postagens que cada usuário pode ler.
"Threads é onde as comunidades se reúnem para discutir tudo, desde os tópicos de interesse de hoje até o que será tendência amanhã", diz a descrição na App Store.
Por ser um aplicativo da Meta, o Threads também coleta dados do celular do usuário, incluindo informações sobre a localização, compras passadas e histórico de navegação.
Vários aplicativos semelhantes ao Twitter foram lançados nos últimos anos, como o Truth Social e o Mastodon, de Donald Trump.
Outro aplicativo semelhante, o Bluesky, afirmou ter identificado um tráfego "recorde" em sua rede social após a decisão de Musk de restringir a leitura de posts.
No entanto, o Threads pode ser a maior ameaça enfrentada pelo Twitter até o momento.
Mark Zuckerberg tem em seu histórico uma tendência a pegar emprestadas as ideias de outras empresas e fazê-las funcionar.
O Instagram Reels, por exemplo, é considerado por muitos como uma cópia do TikTok, enquanto os Stories da mesma rede social se parecem muito com o Snapchat.
A Meta tem recursos para competir com o Twitter. O Threads fará parte da plataforma do Instagram, portanto estará conectado a centenas de milhões de contas já existentes e não precisará começar do zero, como outros rivais que tentaram competir com o Twitter.
Embora Musk tenha sido elogiado em alguns setores por seu compromisso com a liberdade de expressão, suas ações também afastaram alguns usuários.
Zuckerberg espera poder tirar do Twitter um número suficiente de usuários desencantados para criar uma alternativa de sucesso.

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