Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • A impressionante imagem de drone que revela tubarões 'escondidos' perto da praia
BBC News

A impressionante imagem de drone que revela tubarões 'escondidos' perto da praia

Moradora de Southampton, em Nova York, capta imagens de tubarões perto da costa.

Publicado em 22 de Julho de 2023 às 10:05

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

22 jul 2023 às 10:05
Um boom na fotografia com drones ajudou a lançar luz sobre os mistérios do oceano, revelando a presença de tubarões mais perto do que você imagina.
Joanna Steidle, moradora de Southampton, em Nova York, nos EUA, pilota seu drone sobre as águas do Oceano Atlântico quase todos os dias. Foi assim que ela observou um fluxo de tubarões perto da costa nos últimos cinco anos.
"Eu os vi literalmente a uma distância de 6 a 9 metros da costa", diz ela. "O estado de Nova York proibiu o uso de redes para pesca de peixes que servem de isca. Desde então, eles só se multiplicaram."
Neste vídeo, você confere algumas imagens impressionantes capturadas por ela.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Meio Ambiente Oceanografia Mundo Animal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados