A impressionante imagem de drone que revela tubarões 'escondidos' perto da praia

Um boom na fotografia com drones ajudou a lançar luz sobre os mistérios do oceano, revelando a presença de tubarões mais perto do que você imagina.

Joanna Steidle, moradora de Southampton, em Nova York, nos EUA, pilota seu drone sobre as águas do Oceano Atlântico quase todos os dias. Foi assim que ela observou um fluxo de tubarões perto da costa nos últimos cinco anos.

"Eu os vi literalmente a uma distância de 6 a 9 metros da costa", diz ela. "O estado de Nova York proibiu o uso de redes para pesca de peixes que servem de isca. Desde então, eles só se multiplicaram."