Home
>
Mundo
>
A descoberta arqueológica que revela violência escravocrata em bairro japonês de SP

A descoberta arqueológica que revela violência escravocrata em bairro japonês de SP

Restos mortais encontrados em escavação na Capela dos Aflitos terão sua origem analisada em laboratório, mas acredita-se que eles podem ser de escravizados negros enterrados ali.

Edison Veiga

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

[email protected]

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 08:04

Imagem BBC Brasil
Restos mortais encontrados em capela terão sua origem analisada Crédito: Divulgação/Zanettini Arqueologia

Turístico e historicamente associado à imigração japonesa, o bairro da Liberdade, na região central de São Paulo (SP), tem um passado ligado à violência escravocrata do Brasil.

Recomendado para você

Congresso aprova liberação dos arquivos de Epstein após presidente sofrer pressão dentro do próprio partido.

Por que Trump mudou de ideia sobre os arquivos de Epstein

Restos mortais encontrados em escavação na Capela dos Aflitos terão sua origem analisada em laboratório, mas acredita-se que eles podem ser de escravizados negros enterrados ali.

A descoberta arqueológica que revela violência escravocrata em bairro japonês de SP

Psicólogos canadenses demonstraram como a atribuição errônea da excitação pode afetar nossos sentimentos relacionados à atração

'A ponte do amor': o estranho experimento que revelou os elos entre medo e atração

Um novo achado arqueológico, cuja descoberta foi divulgada nesta quarta-feira (19/11), reforça esse passado.

Em escavações realizadas na Capela dos Aflitos, igreja ligada à Arquidiocese de São Paulo e localizada na Liberdade, foram encontrados restos mortais de cinco a dez pessoas — pesquisadores ainda estão analisando o achado para determinar exatamente quantas ossadas estão ali.

A descoberta comprova o antigo uso do local como cemitério de condenados à pena capital — em geral, escravizados fugitivos que eram recapturados e executados.

Segundo os pesquisadores, a probabilidade é alta de que esses corpos sejam de pessoas negras, mas isso ainda será analisado em laboratório.

Exatamente onde hoje fica a Praça da Liberdade havia um local chamado Campo da Forca — algo que já era sabido antes da nova descoberta arqueológica.

Entre 1765 e 1874, ocorriam ali execuções de pessoas condenadas ao enforcamento em São Paulo. Aqueles que não tinham o corpo completamente mutilado eram sepultados no cemitério em volta da capela.

Dos corpos achados, acredita-se que cinco passaram pelo chamado sepultamento estruturado, quando os restos mortais estão organizados em jazigo ou cova específica — diferente da cova rasa ou mesmo da colocação de ossadas em outro lugar, sem organização ou critério.

Esses cinco corpos foram encontrados a cerca de um metro de profundidade, na área do antigo velário.

Na área da sacristia e do banheiro, a menos de 50 centímetros de profundidade, foram localizados ossos desestruturados.

Em conversa com a BBC News Brasil, o arqueólogo Paulo Zanettini, que comanda o trabalho das escavações no local, explica por que ainda não é possível determinar o número de corpos encontrados.

"O trabalho está em pleno andamento e alguns ainda podem ser achados. No chão da sacristia, há um amontado de seres humanos e precisamos reconstituir as peças desses quebra-cabeças de potenciais indivíduos", esclarece.

A descoberta recente, divulgada pela Arquidiocese de São Paulo, soma-se a uma anterior: em 2018, arqueólogos encontraram ali restos mortais de oito pessoas.

As duas descobertas consolidam a história de violência, sobretudo contra africanos e afrodescendentes, do bairro.

Imagem BBC Brasil
Conhecido turisticamente pela herança japonesa, bairro da Liberdade também tem grande importância para a história dos negros em São Paulo Crédito: Getty Images

As escavações foram realizadas porque a Capela dos Aflitos passa por uma restauração, ainda sem previsão de finalização. O local está atualmente fechado ao público.

De acordo com a arquidiocese, trabalhos foram feitos em pontos específicos da sacristia, do adro, da nave central, da nave lateral esquerda e da área do velário da capela, com o objetivo de avaliar o estado de conservação da estrutura.

A área da capela é considerada parte de um sítio arqueológico.

Como se trata de uma área de importância histórica, a empresa Zanettini Arqueologia foi contratada para acompanhar o trabalho de restauração.

Foram encontrados remanescentes humanos, fragmentos de cerâmica e de louça e um enxoval funerário.

Segundo Paulo Zanettini, um dos indivíduos foi enterrado com adereço e um colar. Esses elementos indicam que se tratava de pessoa importante para sua comunidade.

A arquidiocese tomou a decisão, em conjunto com lideranças comunitárias e do comitê gestor criado para a obra, de remover o material dali para estudos. As imagens da descoberta não serão divulgadas em respeito aos antepassados negros da comunidade.

No caso dos remanescentes humanos, decidiu-se retirar do local apenas os que estavam fora de sepulturas. Esse trabalho de exumação e remoção começou a ser feito nesta semana, conta Zanettini.

A ideia é que as ossadas sejam analisadas no Laboratório de Arqueologia e Antropologia Ambiental e Evolutiva da Universidade de São Paulo (USP).

De acordo com o arqueogeneticista Tiago Ferraz, pesquisador na USP, isso deve ser feito em breve, mas ainda sem previsão.

Os ossos descobertos em 2018 já estão no laboratório.

Com a análise de DNA, espera-se descobrir definitivamente a origem étnica dessas pessoas.

Ferraz afirma que quer, antes das análises em laboratório, "ter uma conversa muito sincera com as comunidades negras" ligadas à memória da Liberdade, para depois fazer essa pesquisa — em respeito ao trabalho de "retomada da memória e da ancestralidade dessas pessoas".

Em seguida, os restos mortais devem ser sepultados novamente no solo da capela.

Segundo Zanettini, é um sinal de respeito, já que eles foram enterrados em local considerado sagrado e, por consenso entre os envolvidos no trabalho, decidiu-se manter essa condição.

Do esquecimento ao resgate

Imagem BBC Brasil
Para especialista, a visão eurocêntrica que predomina em São Paulo contribui para apagamento do passado afro da cidade Crédito: Divulgação/Zanettini Arqueologia

No mundo acadêmico, a descoberta já ecoa.

Professor na Universidade Estadual Paulista (Unesp), o historiador Paulo Henrique Martinez diz à BBC News Brasil que o retorno crítico a episódios de violência do passado "é a bola da vez nas políticas públicas de memória mundo afora".

"Na variedade de tipos de patrimônio histórico e cultural paulistano, a Capela dos Aflitos e seus remanescentes materiais e humanos inscrevem-se no acervo de experiências e de testemunhos da memória traumática que está adquirindo expressão cultural e relevância histórica e política no século 21", pontua ele, que não esteve envolvido na descoberta.

Para o historiador, outro aspecto importante da descoberta é trazer mais evidências sobre o passado afro do bairro, que vem historicamente sendo "recoberto com a capa do esquecimento e da invisibilidade".

É preciso "encarar esse passado [escravocrata] com vigor e lucidez, olhar firme e fixamente nos olhos dessa tragédia", defende Martinez.

Pesquisador no Instituto Presbiteriano Mackenzie, o historiador Victor Missiato diz que esse tipo de descoberta deve ajudar a "reconstituir o máximo da história dessas pessoas [escravizadas e ex-escravizadas] para termos em mente as atrocidades que aconteceram" no bairro.

Para Missiato, a visão eurocêntrica que predomina em São Paulo contribui para apagar esse passado afro, e descobertas como a desta quarta-feira ajudam a resgatar a identidade da população negra na cidade.

A origem do nome 'Liberdade'

Imagem BBC Brasil
A Capela dos Aflitos está fechada para público enquanto passa por restauração, ainda sem previsão de entrega Crédito: BBC

A Capela dos Aflitos, dedicada a Nossa Senhora dos Aflitos, foi erguida em 1779.

Na época, ficava dentro do chamado Cemitério dos Aflitos, que havia sido aberto quatro anos antes.

Era o local de sepultamento dos excluídos da sociedade: escravizados, indígenas, pobres e condenados à morte no vizinho Campo da Forca.

Na maior parte das vezes, aliás, pessoas que se enquadravam em mais de um desses quesitos.

O cemitério só foi desativado na segunda metade do século 19, após a inauguração, em 1858, do Cemitério da Consolação.

Então, o terreno foi loteado pela administração da Igreja Católica em São Paulo na época. Restou para a hoje arquidiocese apenas o beco e pequena capela, atualmente circundada por edifícios.

Originalmente erguida em taipa de pilão, a igrejinha passou por várias reformas e ampliações — as duas maiores foram em 1890 e em 1960.

No início dos anos 1990, um incêndio, provavelmente causado por problemas elétricos, danificou consideravelmente a capela, que precisou de obras de restauro.

Em 2018, rachaduras nas paredes apareceram e parte do telhado cedeu.

Segundo divulgado na época, o problema foi causado por uma construção na vizinhança.

Em 2020, a prefeitura autorizou a desapropriação desta construção, o que ocorreu três anos depois.

O projeto é que ali funcione o Memorial dos Aflitos, ainda sem previsão de inauguração.

Embora não seja consenso entre pesquisadores, há uma versão que atribui ao passado de violência contra os negros o nome do bairro.

"Liberdade" seria uma referência à história de Francisco José das Chagas, soldado negro conhecido como Chaguinhas.

Ele foi condenado à pena capital porque havia liderado um motim em seu batalhão, cobrando o pagamento de salários atrasados.

Diz essa versão que, quando estava sendo executado, em 1821, a multidão gritou "liberdade".

O nome teria vingado, e Chaguinhas virou santo popular — essas figuras que são veneradas por fiéis mesmo sem a aprovação eclesial.

Acredita-se que o local onde ele ficou preso enquanto aguardava a execução seja exatamente onde é o velário da capela. O local se tornou ponto de peregrinação.

Toda essa história ganha contornos mais nítidos quando achados arqueológicos são descobertos — e essas pesquisas vêm a público.

"A presença de elementos materiais confere atualidade e permite questionamentos tanto sobre a memória preservada quanto sobre a memória apagada e silenciada. Levam diretamente ao coração da história da cidade e de seus habitantes", comenta Martinez.

"Espaços de dor, enclausuramento e castigos tornaram-se relevantes espaços pedagógicos para a promoção e a educação em direitos humanos, justiça, conhecimento, reparação aos indivíduos e grupos sociais afetados", continua o historiador.

"São termômetros sociais da eficácia da democracia baseada na igualdade e na liberdade."

Liberdade, afinal, se tornou o nome do bairro.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais