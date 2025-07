Mundo

6 perguntas para entender a polêmica lista de Epstein e o papel de Trump no caso

Em seis questões, a BBC explica o que é o caso Epstein e o porquê das pressões para que o governo americano publique os arquivos do processo.

A expressão " caso Epstein " vem assombrando há algumas semanas o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump . >

Os próprios apoiadores de Trump vêm pressionando cada vez mais o presidente. E membros do seu Partido Republicano pedem mais transparência sobre as descobertas das investigações sobre Epstein.>

Surgiram informações de que a procuradora-geral do próprio Trump informou o presidente que seu nome aparece em arquivos relacionados às investigações.>

Trump e Epstein foram amigos na década de 1990 e no início dos anos 2000.>

O presidente declarou, durante a campanha eleitoral de 2024, que estaria aberto para divulgar ao público mais informações sobre o caso Epstein. Mas Trump mudou de opinião no início de julho.>

1. O que são os arquivos de Epstein?

Em 2008, Jeffrey Epstein firmou um acordo judicial com os promotores, quando os pais de uma menina de 14 anos declararam à polícia do Estado americano da Flórida que ele havia molestado a filha do casal, na casa dele em Palm Beach.>