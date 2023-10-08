4 mapas que ajudam a entender conflito entre Israel e Hamas

Forças de segurança de Israel fazem ação em uma estrada após uma infiltração em massa de homens armados do Hamas vindos da Faixa de Gaza Crédito: Reuters

ataque surpresa realizado pelo Hamas em território israelense já deixou centenas de mortos e milhares de feridos de ambos os lados do conflito.

Do outro, líderes do Hamas, o grupo palestino que governa a Faixa de Gaza, ameaçaram expandir a escalada de violência para outros locais, como Cisjordânia e Jerusalém.

As forças israelenses confirmam que centenas de civis e militares são mantidos reféns pelos palestinos e fazem operações para retomar o controle sobre áreas atacadas pelos combatentes.

A seguir, você confere quatro mapas que ajudam a entender o mais recente conflito entre Israel e Hamas.

Pontos de partida

Crédito: BBC

Na parte central do mapa, em branco, está Israel. Os pontilhados marcam os territórios palestinos: a Faixa de Gaza, à esquerda, e a Cisjordânia, à direita.

Jerusalém, um dos pontos mais conflituosos entre as partes envolvidas, é reivindicada como capital tanto por palestinos como por israelenses.

Tel Aviv, localizada na costa do Mediterrâneo, é uma das cidades mais populosas de Israel.

Já Sderot, que fica próxima da Faixa de Gaza, foi um dos epicentros da invasão do Hamas realizada na manhã do sábado (7/10).

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Os pontos em vermelho no mapa acima são alguns dos locais que registraram a presença de combatentes do Hamas.

Após o lançamento de milhares de mísseis a partir de Gaza (área pontilhada em cinza), centenas de homens cruzaram as barreiras em direção ao território israelense.

As incursões aconteceram por terra, pelo mar e pelo ar (com o uso de parapentes).

Durante a invasão, veículos militares foram capturados e centenas de pessoas (civis e militares) acabaram mortas ou tomadas como reféns.

O contra-ataque israelense

Crédito: BBC

Logo após a ação do Hamas, o governo de Israel anunciou que o país estava em guerra e iniciou operações militares na Faixa de Gaza.

Ataques aéreos e mísseis destruíram edificações e deixaram pelo menos 370 mortos e 2,2 mil feridos, pelas últimas informações divulgadas.

Há a possibilidade de que Israel também faça operações por terra em Gaza nos próximos dias.

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Já em território israelense, as forças armadas do país trabalham para retomar o controle de regiões que foram invadidas pelo Hamas.