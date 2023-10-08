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BBC Brasil

4 mapas que ajudam a entender conflito entre Israel e Hamas

Até o momento, quase mil mortos e 4 mil feridos foram contabilizados de ambos os lados. Entenda onde conflito está acontecendo
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

08 out 2023 às 14:08

Publicado em 08 de Outubro de 2023 às 14:08

Imagem BBC Brasil
Forças de segurança de Israel fazem ação em uma estrada após uma infiltração em massa de homens armados do Hamas vindos da Faixa de Gaza Crédito: Reuters
O ataque surpresa realizado pelo Hamas em território israelense já deixou centenas de mortos e milhares de feridos de ambos os lados do conflito.
De um lado, representantes do governo de Israel dizem que a guerra será "longa e difícil".
Do outro, líderes do Hamas, o grupo palestino que governa a Faixa de Gaza, ameaçaram expandir a escalada de violência para outros locais, como Cisjordânia e Jerusalém.
As forças israelenses confirmam que centenas de civis e militares são mantidos reféns pelos palestinos e fazem operações para retomar o controle sobre áreas atacadas pelos combatentes.
A seguir, você confere quatro mapas que ajudam a entender o mais recente conflito entre Israel e Hamas.

Pontos de partida

Imagem BBC Brasil
Crédito: BBC
Na parte central do mapa, em branco, está Israel. Os pontilhados marcam os territórios palestinos: a Faixa de Gaza, à esquerda, e a Cisjordânia, à direita.
Jerusalém, um dos pontos mais conflituosos entre as partes envolvidas, é reivindicada como capital tanto por palestinos como por israelenses.
Tel Aviv, localizada na costa do Mediterrâneo, é uma das cidades mais populosas de Israel.
Já Sderot, que fica próxima da Faixa de Gaza, foi um dos epicentros da invasão do Hamas realizada na manhã do sábado (7/10).
Leia também:
Imagem BBC Brasil
Crédito: BBC
Os pontos em vermelho no mapa acima são alguns dos locais que registraram a presença de combatentes do Hamas.
Após o lançamento de milhares de mísseis a partir de Gaza (área pontilhada em cinza), centenas de homens cruzaram as barreiras em direção ao território israelense.
As incursões aconteceram por terra, pelo mar e pelo ar (com o uso de parapentes).
Durante a invasão, veículos militares foram capturados e centenas de pessoas (civis e militares) acabaram mortas ou tomadas como reféns.

O contra-ataque israelense

Imagem BBC Brasil
Crédito: BBC
Logo após a ação do Hamas, o governo de Israel anunciou que o país estava em guerra e iniciou operações militares na Faixa de Gaza.
Ataques aéreos e mísseis destruíram edificações e deixaram pelo menos 370 mortos e 2,2 mil feridos, pelas últimas informações divulgadas.
Há a possibilidade de que Israel também faça operações por terra em Gaza nos próximos dias.
Leia também:
Imagem BBC Brasil
Crédito: BBC
Já em território israelense, as forças armadas do país trabalham para retomar o controle de regiões que foram invadidas pelo Hamas.
Segundo os últimos boletins divulgados, as oito áreas marcadas em vermelho no mapa acima têm combates ativos entre forças israelenses e palestinas. Há a presença de reféns em algumas delas.

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