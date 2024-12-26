20 anos do tsunami no Oceano Índico: 3 coisas que aprendemos desde a maior tragédia natural da história

O tsunami deixou apenas destruição e morte em seu rastro Crédito: Getty Images

Em 26 de dezembro de 2004, um terremoto no Oceano Índico, próximo à Indonésia , provocou um tsunami que matou cerca de 250 mil pessoas.

Foi o desastre natural mais mortal deste século e provavelmente o tsunami mais mortal da história da humanidade.

Como engenheiros costeiros especializados em tsunamis e preparação para tsunamis, vimos como os eventos de 2004 reformularam nossos sistemas globais de gerenciamento de desastres.

Entre as lições aprendidas desde aquele dia, três se destacam:

1. A evolução dos sistemas de alerta precoce

A ausência de um sistema abrangente de alerta antecipado contribuiu para a devastadora perda de vidas em 2004.

Cerca de 35 mil pessoas morreram no Sri Lanka, por exemplo, que não tinha sido afetado até duas horas após o terremoto.

Desde então, foram feitos grandes investimentos, como o sistema de alerta de tsunami do Oceano Índico, que está em operação em 27 Estados-membros.

Esse sistema foi capaz de emitir avisos em oito minutos quando outro terremoto atingiu a mesma área da Indonésia em 2012.

Da mesma forma, quando um terremoto atingiu Noto (Japão) em janeiro de 2024, os avisos de tsunami e as ordens de evacuação emitidas rapidamente salvaram vidas.

Os sistemas de alerta precoce foram testados em vários exercícios conjuntos em 20 países Crédito: Getty Images

No entanto, esses sistemas não são usados globalmente e não conseguiram detectar os tsunamis que devastaram as ilhas Tonga em 2022 após a erupção de um vulcão subaquático no Pacífico Sul.

Nesse caso, um melhor monitoramento do vulcão teria ajudado a detectar sinais precoces de um tsunami.

2. Educação e simulação

Os sistemas de alerta precoce não são suficientes. Ainda precisamos de campanhas de educação e conscientização, simulações de evacuação e planos de resposta a desastres.

Esse tipo de planejamento mostrou-se eficaz no vilarejo de Jike, no Japão, que foi atingido pelo tsunami de Noto em janeiro de 2024.

O planejamento das rotas de evacuação é essencial Crédito: Getty Images

Depois de aprender com um grande tsunami em 2011 (que atingiu a usina nuclear de Fukushima), os engenheiros construíram novas rotas de evacuação para os abrigos contra tsunamis.

Embora a vila tenha sido destruída, os moradores foram evacuados por uma escada íngreme e não houve registro de vítimas em Jike.

3. O papel das defesas de engenharia

Nos anos que se seguiram ao tsunami de 26 de dezembro de 2004, os países em risco investiram em defesas de engenharia "rígidas", como muros marítimos, quebra-mares offshore e diques de inundação. Embora essas estruturas ofereçam alguma proteção, sua eficácia é limitada.

No Japão, a ideia de que medidas rígidas podem proteger contra a perda de vidas foi descartada, pois acredita-se que tsunamis de grande escala podem superar até mesmo as defesas mais fortes.

Por exemplo, em 2011, nem mesmo um quebra-mar de entulho seguido de um muro de cinco metros de altura conseguiu proteger a cidade de Watari. O tsunami cobriu metade da cidade e centenas de pessoas morreram.

Os tsunamis ocorridos nos últimos 20 anos destacaram as vulnerabilidades das estratégias de proteção existentes, e nossas pesquisas de campo mostram que os quebra-mares e outras estruturas foram severamente danificados.

Embora a falha total seja esperada em face de eventos extremos, é essencial que determinadas infraestruturas críticas, como usinas de energia, sejam projetadas para suportar os maiores tsunamis.

Isso requer mais pesquisas sobre projetos de engenharia resilientes que mesmo que possam falhar parcialmente, ainda funcionem.

Os sistemas de alerta precoce por si só não são suficientes Crédito: Getty Images

Após o tsunami de 2011, os engenheiros japoneses criaram dois níveis de medição de tsunami.

Os tsunamis de nível 1 são mais frequentes (ocorrem talvez uma vez a cada século), mas são menos perigosos.

Os tsunamis de nível 2 são os grandes tsunamis que qualquer área costeira pode esperar apenas uma vez a cada mil anos, aproximadamente: Oceano Índico 2004, Japão 2011.

É para esses tsunamis que a infraestrutura essencial, como as usinas de energia, deve se preparar.

Nada pode impedir completamente um tsunami da magnitude do ocorrido em 2004, mas o objetivo é que as estruturas transbordem sem serem destruídas.

Eles ainda devem ser capazes de ajudar no processo de evacuação, reduzindo a altura do tsunami e retardando o tempo que ele leva.

Meia hora após o terremoto de 2004, ondas de mais de 30 metros de altura envolveram a costa indonésia de Banda Aceh Crédito: Getty Images

Apesar da evolução das opiniões sobre defesas rígidas, ainda é útil construir e planejar áreas urbanas costeiras de forma mais sustentável e responsável.

Em particular, a infraestrutura crítica e as áreas densamente povoadas em regiões ameaçadas por tsunamis devem ser construídas em terrenos mais altos sempre que possível.

Os desenvolvimentos de engenharia também devem levar em conta as consequências ambientais, inclusive os danos aos ecossistemas e a interrupção dos processos costeiros naturais, e devem considerar soluções baseadas na natureza.

O fortalecimento dos recifes de coral com blindagem de rocha ou sacos de areia pesados e o plantio de florestas costeiras como zonas de proteção podem ser uma opção mais barata e ecologicamente mais sensível do que a construção de muros altos.

Em 2011, um forte terremoto seguido de um tsunami devastador causou um dos mais graves acidentes nucleares da história do Japão, o acidente de Fukushima Crédito: Getty Images

Mudanças climáticas e o caminho a seguir

O progresso é inegável. No entanto, os dados sobre tsunamis e terremotos ainda não são amplamente compartilhados em todo o mundo, e as autoridades e os especialistas locais muitas vezes não conseguem comunicar o risco aos moradores de comunidades propensas a inundações.

A passagem do tempo pode corroer a memória das melhores práticas de preparação para desastres.

Além disso, a rápida mudança climática está levando ao aumento do nível do mar e a eventos climáticos extremos mais frequentes, como tempestades.

Isso não causa mais tsunamis, mas pode piorá-los e tornar as defesas "rígidas" menos sustentáveis a longo prazo.

Embora ainda existam desafios significativos e urgentes, eles não são insuperáveis. Se continuarmos a aprender mais sobre tsunamis e nos prepararmos para o pior, poderemos minimizar seu impacto e proteger milhões de vidas.