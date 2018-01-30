MUG: nosso produto principal é a felicidade

Numa escola de samba, o cenário é formado por batuques, ginga, sorrisos e brilhos. Por trás de tudo isso existe um trabalho árduo, visto por poucos: a gestão. Gerenciar estrategicamente uma instituição carnavalesca não é fácil nesse cenário impactado pela recessão mundial. Só mesmo a criatividade do sambista para equilibrar-se financeiramente, gerando receita compatível com os gastos. É o caminho que trilhamos. A Mocidade Unida da Glória, desde 2010, realizou seu planejamento estratégico para 10 anos, e vem revisitando esse trabalho e norteando seu valores, visão e missão.

Para entender os anseios da nossa comunidade mantemos uma diretoria ativa, capitaneada por um sábio e experiente presidente, trabalhando 7 dias por semana 12 meses por ano ouvindo e atendendo os segmentos da escola. Além disso, fortalecemos a comunicação institucional da escola por meio das redes sociais que noticiam, brincam e interagem diretamente com o folião curtidor e funcionam como estratégia poderosa de transparência da gestão.

Sabemos que nosso produto principal é a felicidade e esse sentimento é tão fugaz que na nossa fábrica de alegria temos que produzi-la a todo momento e em grandes fornalhas. Trabalhamos na produção e terceirização de eventos gastronômicos, tais como feijoadas, mariscadas e churrascadas, além de organizar ensaios show e apresentações externas. Tudo regado a samba e profissionalismo, o caminho para a sustentabilidade do nosso bem maior, o desfile.

Planejar a agenda do ano é fundamental para o sucesso do trabalho administrativo, organizado em planilhas precisas, duras e frias sem nenhum glamour. Mas esse é um luxo necessário para poder embasar decisões corretas. Faço parte do corpo diretor da MUG e garanto que a missão é dura. Juntamente com outros diretores aprendemos em conjunto a administrar números, decisões e emoções, tudo isso “no sapatinho”. Na avenida dos recursos humanos, também entra um desafio e tanto: gerenciar voluntários, pessoas que não têm salário, que trocam horas de trabalho em troca da felicidade de servir. É preciso, num exercício diário, muita educação, paciência, ouvidos e sabedoria para conduzir os trabalhos que precisam ser executados.

No dia 3 de fevereiro vamos entrar no Sambão do Povo finalizando um projeto lindíssimo, desfilaremos “Amores no Carnaval”. Vale um lembrete: já estamos no planejamento de 2019 e 2020. E vamos assim trabalhando sem deixar o samba morrer.

Avante, minha Mocidade!

*O autor é especialista em Gestão do Conhecimento e em Comunicação e Mídias Sociais e diretor administrativo da MUG