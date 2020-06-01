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Conservação da moto

6 dicas para conservar a moto durante a quarentena

Cuidados que vão da manutenção do motor à estética garantem vida útil maior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 13:58

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 13:58

Alguns cuidados ajudam a deixar sua moto em dia
Alguns cuidados ajudam a deixar sua moto em dia Crédito: freepik
Com o isolamento social para conter o novo coronavírus, quem pode ficar em casa não está usando sua moto como antes. Isso não quer dizer que ela deve ficar esquecida na garagem até tudo voltar ao normal. Para garantir que o veículo continue funcionando, alguns cuidados devem ser tomados durante esse período.
Jânio de Paula, gerente da Moto Vena, explica que o local de abrigo da motocicleta deve ser coberto e seco. A umidade agride as partes de ferro que estão expostas, afirma.

Capa

Para quem gosta de cobrir o veículo com capa, também é preciso cautela. Se pegar dias mais úmidos e a moto ficar abafada, começa a criar bolhas de água e a enferrujar, explica o gerente.
Jânio revela ainda que é um adepto desse tipo de proteção, mas que, nessa situação, ele sempre a retira e deixa a moto descoberta por uns dias.
A Harley-Davidson também sugere o uso de capas de proteção, principalmente para quem possui animais de estimação que tenham acesso ao veículo. Elas evitam mordidas, arranhões e urina, o que pode danificar peças da moto.
Antes de cobri-la, a marca sugere que o proprietário lave-a com água e sabão neutro. Em seguida, seque partes pintadas, cromadas e quadros. 
E, dependendo da sua região, como quem reside em cidades litorâneas, é recomendada a utilização de produtos antioxidantes nas partes metálicas, para reduzir problemas causados pela maresia.
Esses produtos também servem para preservar a pintura. Depois é só limpar com um pano, orienta Jânio.

Pneus

Os pneus também requerem cuidados. O gerente da Moto Vena recomenda a calibragem máxima permitida pelo fabricante para evitar deformações. Se deixar descalibrando, deforma, fica amassado afirma Jânio.
Já o guia de cuidados com as motocicletas durante a quarentena, preparado pela Triumph, recomenda exceder até 25% da calibragem.
Também é recomendável que o proprietário circule com a moto pela garagem periodicamente para evitar a deformação dos pneus. Com o mesmo intuito, outra dica da Triumph é manter o veículo no cavalete central ou no cavalete específico.

Óleo

Além disso, a cada cinco dias, é recomendado que o motor seja ligado para manter a lubrificação da bomba de combustível e dos bicos injetores. Também é essencial utilizar o óleo recomendado pelo fabricante. A Harley recomenda a troca do óleo por intervalo de tempo e não por quilometragem rodada nos casos em que a moto fica parada por longos períodos.

Combustível

Nesta situação, a marca também recomenda que a moto seja abastecida com gasolina premium, de alta octanagem, por apresentar maior prazo de validade. Ou seja, dura mais tempo dentro do tanque de combustível, mantendo as características essenciais.

Bateria

Outro item que requer atenção durante o período da quarentena é a bateria. O recomendado é ligar a motocicleta e colocá-la em movimento para o sistema elétrico poder realizar a recarga da bateria.
Caso não seja possível, Jânio de Paula e a Harley pedem que haja o desligamento do polo negativo da bateria ou a retirada do fusível principal, que pode ser até mais simples. Já a Triumph sugere a compra de um mantenedor de bateria.

Dicas para cuidar da moto

Deixe a moto em local seguro longe de umidade. Ela pode causar ferrugem nas partes metálicas e mofo no estofado
Caso use capa de proteção, retire-a em dias úmidos e deixe a moto respirar.
Utilize produtos antioxidantes para manter as partes metálicas e a pintura.
Calibre os pneus na calibragem máxima recomendada para não deformá-los
Se possível, ande com a moto pela garagem para manter a lubrificação da bomba de combustível e dos bicos injetores
Caso não seja possível, desligue os cabos da bateria.

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