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Renata Rasseli

Mês da Mulher: Bazar Tania Cruz destinará recursos para a Afecc

O bazar beneficente, que  será realizado no próximo dia 19 de março, no Iate Clube do Espírito Santo

Publicado em 02 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

02 mar 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Milly e Julia Cruz, organizadoras do Bazar Tania Cruz Crédito: divulgação
A família da empresária e socialite Tania Cruz, que faleceu em 7 de dezembro de 2019, aos 64 anos, vítima de câncer de pâncreas, convida para happy hour e bazar beneficente com peças do seu acervo, que reúne roupas, sapatos, acessórios e os famosos óculos, no próximo dia 19 de março, no Iate Clube do Espírito Santo. Todo o recurso arrecadado será destinado à Associação Feminina de Combate ao Câncer (Afecc).
Tânia Cruz e os filhos Gabriel, Pedro, Julia e Milly Crédito: CAMILLA BAPTISTIN
"Sabemos o quanto é difícil enfrentar o câncer e queremos ajudar os que estão passando pelo tratamento que minha mãe passou e precisam da ajuda do SUS", diz Julia Cruz, uma das filhas de Tania, que está à frente do bazar. O evento pretende ainda ser um encontro dos amigos daquela que sempre foi uma das personalidades mais queridas da Ilha. Será ainda a chance de garimpar peças de grifes nacionais e internacionais da empresária, que tinha uma personalidade alegre e cheia estilo e sempre guardou valiosas peças de suas viagens e das maiores grifes da Ilha.
Filha do ex-prefeito de Vitória Chrisógono Teixeira da Cruz, Tania deixou os filhos Gabriel, Pedro, Milly e Júlia. Todos eles participarão deste evento do bem.

QUERIDOS DE RR

Renata Pacheco e Paulo Bonino: em noite de festa na Aldeia  Crédito: Monica Zorzanelli

REGRESSO AO ES

O cirurgião plástico Ariosto Santos retornou ao Espírito Santo após uma breve temporada nos Estados Unidos. Durante a estadia, o médico capixaba aproveitou para conhecer as boas práticas e tecnologias do AdventHealth, eleito pelo US News & Report como o Hospital Nº 1 de Orlando.

LANÇAMENTO DE LIVRO

 Bento Venturim e Arno Kerckhoff. que lançou livro sobre os 30 anos da cooperativa capixaba que ele ajudou a fundar, em Santa Maria de Jetibá.  Crédito: Joacir Azeredo

NOVOS DESAFIOS

A Athena Saúde comunica a funcionários, clientes e parceiros que o atual diretor comercial da Samp, Márcio Maciel, está deixando suas funções na operadora para assumir novos desafios profissionais. Nos últimos 29 anos, Márcio se dedicou à Samp, ocupando diversos cargos na empresa até chegar à presidência, numa inspiradora história de dedicação e empreendedorismo.

ALMOÇO

Stella Miranda, Claudia Moulin e Claudia Giestas Crédito: Monica Zorzanelli

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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