Mês da Mulher: Bazar Tania Cruz destinará recursos para a Afecc

"Sabemos o quanto é difícil enfrentar o câncer e queremos ajudar os que estão passando pelo tratamento que minha mãe passou e precisam da ajuda do SUS", diz Julia Cruz, uma das filhas de Tania, que está à frente do bazar. O evento pretende ainda ser um encontro dos amigos daquela que sempre foi uma das personalidades mais queridas da Ilha. Será ainda a chance de garimpar peças de grifes nacionais e internacionais da empresária, que tinha uma personalidade alegre e cheia estilo e sempre guardou valiosas peças de suas viagens e das maiores grifes da Ilha.