Mês da Mulher: Bazar Tania Cruz destinará recursos para a Afecc

A família da empresária e socialite Tania Cruz, que faleceu em 7 de dezembro de 2019, aos 64 anos, vítima de câncer de pâncreas, convida para happy hour e bazar beneficente com peças do seu acervo, que reúne roupas, sapatos, acessórios e os famosos óculos, no próximo dia 19 de março, no Iate Clube do Espírito Santo. Todo o recurso arrecadado será destinado à Associação Feminina de Combate ao Câncer (Afecc).
"Sabemos o quanto é difícil enfrentar o câncer e queremos ajudar os que estão passando pelo tratamento que minha mãe passou e precisam da ajuda do SUS", diz Julia Cruz, uma das filhas de Tania, que está à frente do bazar. O evento pretende ainda ser um encontro dos amigos daquela que sempre foi uma das personalidades mais queridas da Ilha. Será ainda a chance de garimpar peças de grifes nacionais e internacionais da empresária, que tinha uma personalidade alegre e cheia estilo e sempre guardou valiosas peças de suas viagens e das maiores grifes da Ilha.
Filha do ex-prefeito de Vitória Chrisógono Teixeira da Cruz, Tania deixou os filhos Gabriel, Pedro, Milly e Júlia. Todos eles participarão deste evento do bem.
QUERIDOS DE RR
REGRESSO AO ES
O cirurgião plástico Ariosto Santos retornou ao Espírito Santo após uma breve temporada nos Estados Unidos. Durante a estadia, o médico capixaba aproveitou para conhecer as boas práticas e tecnologias do AdventHealth, eleito pelo US News & Report como o Hospital Nº 1 de Orlando.
LANÇAMENTO DE LIVRO
NOVOS DESAFIOS
A Athena Saúde comunica a funcionários, clientes e parceiros que o atual diretor comercial da Samp, Márcio Maciel, está deixando suas funções na operadora para assumir novos desafios profissionais. Nos últimos 29 anos, Márcio se dedicou à Samp, ocupando diversos cargos na empresa até chegar à presidência, numa inspiradora história de dedicação e empreendedorismo.