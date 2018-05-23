Meirelles e o otimismo utópico

Crédito: Amarildo

Por Vinícius Valfré (Interino)

O lançamento das bases para uma recuperação econômica sólida no Brasil deve, de fato, ser creditado a Henrique Meirelles, o pré-candidato oficial do MDB à Presidência. Em um cenário de incertezas, derrubar a inflação de 10% para 3%, os juros de 14,25% para 6,5% e superar dois anos de quedas de 3,5% no PIB permitem que o ex-ministro reivindique algumas honras. Mas daí a dizer que Meirelles está cacifado para lançar uma candidatura competitiva ao Planalto, como fez a cúpula partidária ontem, é querer um pouco demais. É, no mínimo, sonhar com o despertar de um imenso e repentino otimismo no seio do eleitorado brasileiro.

Há uma série de medidas econômicas consideradas saneadoras que dão pontas de orgulho a Meirelles e a Michel Temer: PEC do teto de gastos, reforma trabalhista, a preocupação fiscal e a introdução da reforma da Previdência na agenda nacional.

Contudo, parece haver um hiato entre tudo isso e a vida do brasileiro médio. O país vem perdendo 1 milhão de vagas formais de trabalho por ano, de 2014 para cá, são 27,7 milhões de brasileiros desempregados, subutilizados ou que desistiram de procurar emprego. Para piorar, essa é uma camada social que não encontra regozijo nos serviços públicos ofertados.

Além do mais, a retomada não é tão reluzente. Após dois anos de queda, o PIB cresceu um único por cento em 2017 e a previsão para 2018 acaba de ser revista de 2,97% para 2,5%.

Assim, é pouco provável que o Brasil de carne e osso associe Meirelles a saltos na qualidade de vida. Para a economista Arilda Teixeira, Meirelles e sua equipe “comparável apenas a do Plano Real”, foram capazes de só iniciar os ajustes.

“Esse grupo de brasileiros não percebeu os benefícios do que foi feito, não chegaram a eles. O que essas pessoas sentem é o problema da renda baixa e da baixa qualidade de vida, consequência da péssima política de saúde pública, de educação, de saneamento básico”, disse.

Sempre que precisa mostrar realizações, Temer recorre à economia, o que justificaria o lançamento de Meirelles ao Planalto. Também há, no entanto, uma leitura política no cálculo.

O MDB é uma federação de caciques. Com Meirelles, o presidente lança sua peça pelo país em busca de consenso enquanto dedica suas energias aos incêndios que com frequência impressionante surgem ao redor do Planalto.

Outro ponto é que, ao erguer o braço do aliado, Temer também aproveita para permitir que Meirelles mergulhe em um sonho que carrega desde quando presidia o Banco Central nos governos de Lula. O ex-banqueiro sempre cultivou a vontade de ser presidente da República.

Mas nas últimas pesquisas, o ex-ministro apareceu com 1% das intenções. Não terá do que reclamar se, em dois meses, não decolar e Temer mudar os planos.

Então, mais à frente poderá virar o vice de alguma chapa de centro? Talvez seja mais interessante perguntar primeiro quem está disposto a se associar ao MDB, depois de sangrias estancadas, áudios suspeitos e malas misteriosas. Afinal, Meirelles é o governo Temer em tudo o que fez de bom e, principalmente, em tudo o que fracassou.

Conversas criativas

Faltam três meses para o início das campanhas eleitorais, e estão a todo vapor as tratativas de pré-candidatos com marqueteiros.

Parceria feminina

Rose de Freitas teve conversas com a experiente Jane Mary de Abreu. Segundo interlocutores da senadora, a parceria tem grandes chances de se confirmar para a campanha.

Parceria diferente

O PSB de Renato Casagrande tem mantido conversas com marqueteiros de outros Estados que, embora experientes, nunca atuaram no Espírito Santo.

Parceria repetida?

Jorge Oliveira, o criador de “Abrace o Paulo”, confirma a existência de “telefonemas e conversas” com Hartung sobre assumir o marketing da campanha à reeleição dele. Nada acertado porque, como frisou o próprio marqueteiro, Hartung ainda não se declarou pré-candidato.

Perto do fim

Está desde ontem com o ministro Roberto Barroso o inquérito de Ricardo Ferraço, originado na Lava Jato. O ministro havia determinado que a PF concluísse até maio as investigações. Barroso poderá arquivar o caso ou não.

Do lado dos PMs