Iniciativa no Parque Caparaó recicla cartuchos de gás utilizados por campistas Crédito: Divulgação

Cartuchos de gás utilizados por visitantes que acampam no Parque Nacional do Caparaó serão reciclados e reaproveitados na indústria de aço. A iniciativa da empresa Gear Tips Outdoor instalou no parque um coletor de cartuchos que geralmente são descartados de forma irregular, uma maneira de reduzir o impacto ambiental dos produtos. De acordo com a empresa, o parque - com 80% da área situada em território capixaba - é o primeiro do Brasil a receber o projeto.

Os cartuchos são usados por campistas para cozinhar em atividades ao ar livre, substituindo o gás de cozinha. A ideia é que, após o descarte, os recipientes passem por um processo de transformação, e os resíduos se tornem matéria-prima para alimentar a indústria de aço.

O coletor foi instalado no dia 18 de novembro e já está disponível para utilização. Para garantir a segurança aos centros de reciclagem, o cartucho é perfurado e os resíduos que sobram no recipiente são esvaziados.

Coletor instalado no Parque Nacional do Caparaó´para descarte de cartuchos Crédito: Divulgação

A iniciativa faz parte de um Programa de Reciclagem desenvolvido pela Gear Tips Outdoor, plataforma de educação para praticantes de atividades na natureza. No Espírito Santo, a instalação foi realizada em parceria com a Caminhantes do Caparaó e Cooperativa Aguapé, responsáveis locais pelo recolhimento, transporte e reciclagem dos resíduos dos coletores cheios.

"Temos o objetivo de, até o final de 2025, inserir coletores em todos os parques nacionais e estaduais que possuem áreas de camping. Fazer essa estreia em um dos mais importantes parques brasileiros é um marco para o projeto e para a conscientização das pessoas" Pedro Lacaz Amaral - Idealizador do Programa de Reciclagem

De acordo com os organizadores, os coletores estão disponíveis em 27 pontos parceiros de coleta no Brasil, entre lojas de esporte e clubes de caminhada/escalada. O objetivo é chegar a 100 até o final de 2024. “Acredito que no Brasil as pessoas em geral ainda não estão conscientes das diferentes formas como prejudicamos o meio ambiente, e o foco é trazer de volta essa consciência. E o descarte correto dos cartuchos é apenas uma de nossas iniciativas para promovê-la”, finaliza.