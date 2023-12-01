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Iniciativa no Parque Caparaó recicla cartuchos de gás utilizados por campistas

De acordo com organizadores, o parque capixaba é o primeiro a implementar o projeto de reciclagem e reaproveitamento das peças pela indústria de aço
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

01 dez 2023 às 06:23

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 06:23

Iniciativa no Parque Caparaó recicla cartuchos de gás utilizados por campistas
Iniciativa no Parque Caparaó recicla cartuchos de gás utilizados por campistas Crédito: Divulgação
Cartuchos de gás utilizados por visitantes que acampam no Parque Nacional do Caparaó serão reciclados e reaproveitados na indústria de aço. A iniciativa da empresa Gear Tips Outdoor instalou no parque um coletor de cartuchos que geralmente são descartados de forma irregular, uma maneira de reduzir o impacto ambiental dos produtos. De acordo com a empresa, o parque - com 80% da área situada em território capixaba - é o primeiro do Brasil a receber o projeto.
Os cartuchos são usados por campistas para cozinhar em atividades ao ar livre, substituindo o gás de cozinha. A ideia é que, após o descarte, os recipientes passem por um processo de transformação, e os resíduos se tornem matéria-prima para alimentar a indústria de aço.
O coletor foi instalado no dia 18 de novembro e já está disponível para utilização. Para garantir a segurança aos centros de reciclagem, o cartucho é perfurado e os resíduos que sobram no recipiente são esvaziados.
Iniciativa no Parque Caparaó recicla cartuchos de gás utilizados por campistas
Coletor instalado no Parque Nacional do Caparaó´para descarte de cartuchos Crédito: Divulgação
A iniciativa faz parte de um Programa de Reciclagem desenvolvido pela Gear Tips Outdoor, plataforma de educação para praticantes de atividades na natureza. No Espírito Santo, a instalação foi realizada em parceria com a Caminhantes do Caparaó e Cooperativa Aguapé, responsáveis locais pelo recolhimento, transporte e reciclagem dos resíduos dos coletores cheios.
"Temos o objetivo de, até o final de 2025, inserir coletores em todos os parques nacionais e estaduais que possuem áreas de camping. Fazer essa estreia em um dos mais importantes parques brasileiros é um marco para o projeto e para a conscientização das pessoas"
Pedro Lacaz Amaral - Idealizador do Programa de Reciclagem
De acordo com os organizadores, os coletores estão disponíveis em 27 pontos parceiros de coleta no Brasil, entre lojas de esporte e clubes de caminhada/escalada. O objetivo é chegar a 100 até o final de 2024. “Acredito que no Brasil as pessoas em geral ainda não estão conscientes das diferentes formas como prejudicamos o meio ambiente, e o foco é trazer de volta essa consciência. E o descarte correto dos cartuchos é apenas uma de nossas iniciativas para promovê-la”, finaliza.

Iniciativa no Parque Caparaó recicla cartuchos de gás utilizados por campistas

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