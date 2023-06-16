Evento da Rede Gazeta discute o futuro da água nesta quinta (22); acompanhe ao vivo

Pensar no futuro é agir no presente. Afinal, a construção de um mundo melhor e que mantenha os recursos naturais preservados começa hoje. Por isso, em comemoração ao Mês do Meio Ambiente, em 22 de junho, a Rede Gazeta promove, a partir das 9h, um painel especial com o tema “Encontro das Águas”.

Com transmissão na página “Atitude Sustentável” , o evento conta com especialistas renomados na área, com o objetivo de compartilhar visões e experiências sobre o assunto.

Para o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas, esse projeto é fundamental para levantar debates no Estado que busquem boas práticas, a fim de garantir a preservação ambiental no Espírito Santo e no Brasil.

“Queremos divulgar essas iniciativas e contribuir para a responsabilidade social e da sustentabilidade em solo capixaba. Pensar no meio ambiente é também um exercício da cidadania e essa é uma das bandeiras da Rede Gazeta”, destaca.

Em especial, porque discutir a atual situação atual da água no Espírito Santo permite compreender os desafios e pensar em soluções que possam assegurar a gestão sustentável tanto de recursos hídricos, quanto de saneamento.

Temáticas

Assuntos como a finitude hídrica, gestão das águas urbanas, recuperação dos rios, potencial das regiões hidrográficas para a economia capixaba e nacional e escassez dos recursos hídricos, devem ser abordados no evento.

Além disso, o painel aborda inovações tecnológicas e boas práticas com o objetivo de assegurar a disponibilidade de água, assim como contribuir para a sustentabilidade desse recurso em solo Espírito-santense.

Dentre os painelistas estão o secretário estadual de Meio Ambiente, Felipe Rigoni, o gerente-geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal, João Bosco Reis da Silva, a bióloga e mestre em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, secretária-executiva do Consórcio Público Rio Guandu (ES), Ana Paula Alves Bissoli, o diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Fábio Ahnert, o doutor em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, Valmir Pedrosa, e o promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), Marcelo Lemos Vieira.

Serviço

Evento

Tema: “Encontro das Águas”

Data: 22 de junho (quinta-feira)

Horário: 9h