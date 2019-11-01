"Me levou até o fogão e disse que ia queimar meu rosto porque queria me ver feia"

Sim. Ele me arrastou pelo cabelo, da cozinha até a sala. Me levantou, me colocou na cama e aí começou uma sessão de tortura e espancamento que durou mais de uma hora e meia. Ele tentou me enforcar novamente, ficava ameaçando com a faca e me filmou já com o rosto inchado. Ele tentou por diversas vezes me fazer comer, levou a panela para a cama e disse: 'Agora você vai comer, vai comer com a mão'. Falou que ia me matar, mas que antes ia quebrar meus dedos. Depois disse que não ia me matar, que ia quebrar meus dentes, porque meu rosto era lindo e eu ia ficar desconfigurada. Fez uma série de ameaças, uma série de torturas, me deu diversos tapas e socos.