Vitor Vogas

Marina Silva virá ao Espírito Santo no próximo dia 7

Ex-ministra visitará o Estado no Dia da Independência do Brasil, 7 de setembro

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 13:13

Marina Silva durante uma de suas visitas ao Estado Crédito: Edson Chagas/Arquivo
A candidata da Rede Sustentabilidade à Presidência da República, Marina Silva, virá ao Espírito Santo na próxima sexta-feira (7), Dia da Independência do Brasil.
A vinda de Marina a Vitória está confirmada na agenda oficial da campanha, no site da candidata. Entretanto, a programação da ex-ministra em solo capixaba ainda não foi definida. Na agenda, consta apenas "atividades a informar".
Agenda de atividades de campanha de Marina Silva (Rede) Crédito: Site oficial da candidata
A assessoria de imprensa de Marina confirmou à coluna que a viagem da redista ao Espírito Santo está mesmo prevista para a próxima sexta-feira. Só não é considerada 100% certa porque, segundo a assessoria, a agenda da candidata à Presidência é sempre muito dinâmica e sujeita a imprevistos. A intenção de Marina é chegar a Vitória de avião na hora do almoço e passar toda a tarde em atividades de campanha na Grande Vitória. 
No Espírito Santo, Marina aparece em segundo lugar na pesquisa de intenção de voto realizada pelo Instituto Futura que foi divulgada no último sábado (1º). No cenário sem Lula (PT), a candidata da Rede aparece com 15,3% da preferência dos entrevistados. O deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) lidera a pesquisa, com 26,1%.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

