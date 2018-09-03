Marina Silva virá ao Espírito Santo no próximo dia 7

A candidata da Rede Sustentabilidade à Presidência da República, Marina Silva, virá ao Espírito Santo na próxima sexta-feira (7), Dia da Independência do Brasil.
A vinda de Marina a Vitória está confirmada na agenda oficial da campanha, no site da candidata. Entretanto, a programação da ex-ministra em solo capixaba ainda não foi definida. Na agenda, consta apenas "atividades a informar".
A assessoria de imprensa de Marina confirmou à coluna que a viagem da redista ao Espírito Santo está mesmo prevista para a próxima sexta-feira. Só não é considerada 100% certa porque, segundo a assessoria, a agenda da candidata à Presidência é sempre muito dinâmica e sujeita a imprevistos. A intenção de Marina é chegar a Vitória de avião na hora do almoço e passar toda a tarde em atividades de campanha na Grande Vitória.
No Espírito Santo, Marina aparece em segundo lugar na pesquisa de intenção de voto realizada pelo Instituto Futura que foi divulgada no último sábado (1º). No cenário sem Lula (PT), a candidata da Rede aparece com 15,3% da preferência dos entrevistados. O deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) lidera a pesquisa, com 26,1%.