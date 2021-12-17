Inovação e beleza que conquistam qualquer ambiente

Móveis Conquista: inspiração abre espaço para o que há de moderno em decoração e arquitetura Crédito: Divulgação/Móveis Conquista

O que consolida uma marca em um setor tão competitivo como o moveleiro? Para Joanir Smarçaro, que dirige a Móveis Conquista ao lado do seu irmão Jocenil, a resposta é simples: dedicação e comprometimento para oferecer o melhor àqueles que apoiam o seu projeto e nele acreditam, independentemente da área de atuação.

Presente no mercado capixaba há exatos 40 anos, a Móveis Conquista segue buscando inovação e lançamentos surpreendentes, bebendo nas mais inspiradoras fontes da arquitetura e da decoração, para oferecer aos seus clientes o que há de melhor no segmento voltado ao tão sonhado conforto do lar.

À frente de uma empresa familiar com tanta história, Joanir atribui a essa relação a vitória do empreendimento na 12ª edição do prêmio Marcas de Valor em sua categoria. “São 40 anos de trabalho focando o cliente, buscando a melhoria contínua”, frisa Joanir.

O empresário ressaltou que o principal objetivo é seguir se reinventando, mantendo como alvo o crescimento das unidades já existentes, situadas em Vitória e Vila Velha, na Região Metropolitana da Grande Vitória. A resiliência para enfrentar problemas comuns em qualquer empresa é outro ponto de destaque. Nem mesmo com o fechamento imposto ao comércio em geral durante o período de maiores restrições por conta da pandemia da Covid-19, a Móveis Conquista parou de investir em inovação, enxergando na crise uma oportunidade de crescimento e aprendizado, com escolhas que trariam resultados positivos no longo prazo.

"De tudo isso que vivemos, o maior desafio foi estar com as nossas lojas fechadas. No entanto, nós nos reinventamos, fortalecendo as vendas pelo canal on-line e nas mídias sociais. Com isso, encontramos mais uma forma de vendas em canais alternativos" Joanir Smarçaro - Diretor da Móveis Conquista

O empresário segue confiante no olhar de seu negócio para o futuro e para as inovações. E essa postura se reflete no empenho do grupo em acompanhar, de perto, tudo o que tem acontecido no ramo moveleiro, como conta o próprio Joanir. “Estamos sempre atentos às novas tendências, participando de eventos voltados ao segmento, bem como buscando referências nos principais profissionais da área”, pontua.

Sobre o atual momento vivido pela marca, o qual considerou como um dos melhores, após uma sinalização de retomada da economia no Estado e no país, Joanir falou em coroação da trajetória da marca. “Coroa os 40 anos da dedicação incansável em colocar sempre os melhores produtos, com preços cada vez mais competitivos à disposição dos nossos clientes, que são a principal razão para seguirmos melhorando e nos aprimorando como marca de valor”, observa.

ENGAJADA

Por ser uma empresa do setor moveleiro, é de se esperar o compromisso ambiental da Móveis Conquista com a sustentabilidade e consumo consciente. A marca segue em dia com seu papel social nesse sentido, pois é apoiadora de projetos sociais nessa área, além de apostar na utilização de madeira de reflorestamento como matéria-prima de seus produtos.