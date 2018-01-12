"Majeski pode ser de deputado a vice-governador", diz Foletto

Filiado ao PSDB, Sérgio Majeski está sem ambiente no partido e com as malas prontas para procurar outra legenda Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales

Vice-presidente do Partido Socialista Brasileiro (PSB) no Espírito Santo, o deputado federal Paulo Foletto afirma que o deputado estadual Sergio Majeski pode se candidatar de deputado estadual a vice-governador pela coligação de Renato Casagrande, caso o parlamentar aceite o convite para se filiar ao PSB.

Filiado ao PSDB, Majeski está sem ambiente no partido e com as malas prontas para procurar outra legenda. A predisposição do deputado em sair do PSDB aumentou após o resultado da convenção estadual do PSDB, no último mês de novembro, na qual o vice-governador César Colnago foi eleito presidente da sigla no Estado. Politicamente rompido com Colnago, Majeski faz oposição ao governo Paulo Hartung na Assembleia Legislativa.

O deputado tem convites para se filiar a outros partidos, como PPS e Rede Sustentabilidade (ambos fora da base de apoio do governo Paulo Hartung, assim como o PSB).

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