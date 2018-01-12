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Vitor Vogas

"Majeski pode ser de deputado a vice-governador", diz Foletto

Dirigente do PSB confirma convite de filiação a Majeski e abre o leque de opções ao deputado

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 16:45

Públicado em 

12 jan 2018 às 16:45
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Filiado ao PSDB, Sérgio Majeski está sem ambiente no partido e com as malas prontas para procurar outra legenda Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales
Vice-presidente do Partido Socialista Brasileiro (PSB) no Espírito Santo, o deputado federal Paulo Foletto afirma que o deputado estadual Sergio Majeski pode se candidatar de deputado estadual a vice-governador pela coligação de Renato Casagrande, caso o parlamentar aceite o convite para se filiar ao PSB.
Filiado ao PSDB, Majeski está sem ambiente no partido e com as malas prontas para procurar outra legenda. A predisposição do deputado em sair do PSDB aumentou após o resultado da convenção estadual do PSDB, no último mês de novembro, na qual o vice-governador César Colnago foi eleito presidente da sigla no Estado. Politicamente rompido com Colnago, Majeski faz oposição ao governo Paulo Hartung na Assembleia Legislativa. 
O deputado tem convites para se filiar a outros partidos, como PPS e Rede Sustentabilidade (ambos fora da base de apoio do governo Paulo Hartung, assim como o PSB). 
Ferração
Ainda segundo Foletto, o PSB também fez convite de filiação ao deputado estadual Theodorico Ferraço e à mulher dele, a deputada federal Norma Ayub. Hoje ambos estão no Democratas (DEM). Desde o início do ano passado, Theodorico rompeu com Paulo Hartung, de quem também se declara opositor. 

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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Paulo Hartung PSB Renato Casagrande Sergio Majeski Theodorico Ferraço Norma Ayub Paulo Foletto
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