Majeski ameaça se rifar. E se rifa mesmo!

Sergio Majeski (PSB) Crédito: Amarildo

Em entrevista à coluna na última quarta-feira, Sergio Majeski (PSB) adiantou: “Se Magno vier para a coligação, eu não serei rifado. Sou eu quem vou me rifar”. E não é que se rifou mesmo? Só que o deputado foi tão rápido que nem sequer esperou a confirmação da premissa: não há a menor garantia de que Magno Malta (PR) se unirá a Casagrande (PSB).

Ocorre que, no dia seguinte, foi a vez de Casagrande falar com a coluna e confirmar total interesse em atrair Magno para a sua chapa majoritária. “Se estamos conversando é porque temos interesse”, assentiu o ex-governador, no pingue-pongue publicado no Gazeta Online.

Horas antes, Casagrande se reunira com Ricardo Ferraço (PSDB), também tratando de uma possível aliança eleitoral. Sobre Majeski, afirmou que o deputado teria seu respeito e seu apoio no caminho que seguisse. A deixa estava dada, e Majeski preferiu não esperar os capítulos derradeiros de um filme com final presumível. Segundo o deputado, a entrevista de Casagrande foi determinante em sua tomada de decisão. Como diria o prefeito Max Filho (PSDB) – aliado forte de Majeski –, “se não posso ser solução, problema é que não quero ser”.

Marqueteiro de Casa

O marqueteiro Raimundo Luedy é quem provavelmente fará a campanha de Casagrande ao governo capixaba.

Não da casa

O provável escolhido já trabalhou com João Santana, fez a campanha de Eduardo Campos (PSB) a governador de Pernambuco e ajudou a eleger pelo menos três prefeitos em Recife, incluindo João da Costa Bezerra Filho (PT) em 2008.

“Algumas coisas”

Atualmente, Luedy tem ligação com a Executiva nacional do PSB, onde Casagrande é secretário-geral. “Ele já esteve aqui me ajudando em algumas coisas”, confirma o pré-candidato ao governo.

Argentino

Outro histórico colaborador de Campos também tem fornecido seus serviços a Casagrande. Trata-se de Diego Brandy, vulgo Diego Argentino, publicitário que teve papel decisivo atuando nos bastidores nas últimas cinco campanhas antes de Campos falecer, em 2014. Reportagem de “O Globo” publicada após as eleições municipais de outubro de 2012 definiu o publicitário como o “guru argentino de Eduardo Campos”. “O que Diego escreve, o governador lê, há quase dez anos.”

Ayudando a Casón

Segundo a mesma reportagem, Diego abastecia as campanhas de Campos e aliados do então presidente nacional do PSB com pesquisas internas diárias. Serviço parecido ao que El Brujo tem prestado a Casagrande na atual campanha. “Ele nos ajuda na leitura de dados e pesquisas”, conta o ex-governador.

Tatá já não tá

Há pouco menos de dois anos, ele chegou a dizer neste espaço que poderia ser candidato a governador, senador ou deputado federal. Era considerado um dos membros do governo PH mais ativos em pré-campanha pelo Estado. Agora, o ex-secretário estadual de Agricultura, Octaciano Neto (PSDB), decidiu não disputar mandato algum. O momento está de vaca não reconhecer ovelha mesmo...

Paulo Roberto saiu

Em um grupo de WhatsApp intitulado “Amigos de Ricardo Ferraço”, um dos participantes compartilhou uma longa citação atribuída a Olavo de Carvalho. Logo em seguida, o chefe de gabinete do governador Paulo Hartung, Paulo Roberto Ferreira (MDB), saiu do grupo.

The Lamas

O deputado estadual Bruno Lamas e a vice-prefeita da Serra, Márcia Lamas, resolveram inverter as posições nas chapas proporcionais do PSB: enquanto o filho desceu, contentando-se em pleitear a reeleição, a mãe dele subiu, promovida a candidata a deputada federal.

Purista socialista 1

Segundo Bruno Lamas, o ideal é que o PSB formasse uma chapa puro-sangue. Mas o presidente estadual da legenda, Luiz Carlos Ciciliotti, informou à coluna há poucos dias que o PSB vai se coligar com o PP na disputa de deputados estaduais e de federais.

Purista socialista 2

Curiosamente, o deputado federal Paulo Foletto (PSB), que partirá para um 3º mandato na Câmara, também preferiria chapa sem outros partidos. “Trabalho a possibilidade de irmos sozinhos.” Diga-se de passagem, foi assim que Foletto se reelegeu em 2014.

Jamir: agora danou-se!

A confirmação da aliança do PP com o PSB deixou em situação delicada para o vice-líder do governo Paulo Hartung na Assembleia Legislativa, Jamir Malini – único deputado progressista na Casa. “Vou defender o atual governo até o fim. Mas, na eleição, terei que subir no palanque de Casagrande.”

Viva o folclore brasileiro!

O governador Paulo Hartung é uma espécie de curupira político: rei do despiste, costuma caminhar para um lado enquanto deixa pegadas apontando a direção contrária. Agora, desde que ele decidiu não buscar a reeleição, a coligação governista ficou como uma mula sem cabeça: acéfala e incendiada.

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