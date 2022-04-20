Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Zé Roberto convoca destaques do Sesc RJ Flamengo para a Seleção feminina de vôlei
mais-esportes

Zé Roberto convoca destaques do Sesc RJ Flamengo para a Seleção feminina de vôlei

Natinha e Maira iniciarão os treinamentos na segunda-feira, com foco na Liga das Nações
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2022 às 19:11

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 19:11

Mais dois nomes foram convocados por José Roberto Guimarães para a Seleção Brasileira feminina: a ponteira Maira e a líbero Natinha. A dupla defendeu o Sesc RJ Flamengo na atual temporada, perdendo para o Dentil/Praia Clube a série semifinal da Superliga 21/22.
CHOCANTE! Amanda sofre lesão grave no joelho pelo Campeonato Turco
O anúncio da dupla foi feito por Jaqueline, nas redes sociais da CBV, mantendo a homenagem para as campeãs olímpicas em Londres-2012. Natinha e Maira se juntarão às demais convocadas na próxima segunda-feira, em Saquarema. O elenco já treina para a Liga das Nações, primeiro compromisso do ano.
Como o Sesi Vôlei Bauru ainda disputará o Campeonato Sul-Americano, no início de maio, em Uberlândia, as atletas da equipe serão convocadas em outro momento, juntamente com as jogadoras de Itambé/Minas e Dentil/Praia Clube, outros representantes brasileiros na competição continental.JOGADORAS CONVOCADAS
OpostoLorenne (Ageo Medics-JAP)
PontasKarina (Barueri)Julia Bergmann (Georgia Tech-EUA)Gabi Cândido (Fluminense) – PEDIU DISPENSAMaira (Sesc RJ Flamengo)
CentraisLorena (Barueri)Diana (Barueri)
LíberoNatinha (Sesc RJ Flamengo)JOGADORAS CONVIDADAS
LevantadoraKenya (Osasco/São Cristóvão Saúde)
OpostoLorrayna (Barueri)
Crédito: Natinha(últimaàdireitaeMaira(4)foramconvocadasparaaSeleçãoBrasileira(Foto:GilvandeSouza/Flamengo)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados