Zé Roberto convoca destaques do Sesc RJ Flamengo para a Seleção feminina de vôlei

Mais dois nomes foram convocados por José Roberto Guimarães para a Seleção Brasileira feminina: a ponteira Maira e a líbero Natinha. A dupla defendeu o Sesc RJ Flamengo na atual temporada, perdendo para o Dentil/Praia Clube a série semifinal da Superliga 21/22.

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O anúncio da dupla foi feito por Jaqueline, nas redes sociais da CBV, mantendo a homenagem para as campeãs olímpicas em Londres-2012. Natinha e Maira se juntarão às demais convocadas na próxima segunda-feira, em Saquarema. O elenco já treina para a Liga das Nações, primeiro compromisso do ano.

Como o Sesi Vôlei Bauru ainda disputará o Campeonato Sul-Americano, no início de maio, em Uberlândia, as atletas da equipe serão convocadas em outro momento, juntamente com as jogadoras de Itambé/Minas e Dentil/Praia Clube, outros representantes brasileiros na competição continental.JOGADORAS CONVOCADAS

OpostoLorenne (Ageo Medics-JAP)

PontasKarina (Barueri)Julia Bergmann (Georgia Tech-EUA)Gabi Cândido (Fluminense) – PEDIU DISPENSAMaira (Sesc RJ Flamengo)

CentraisLorena (Barueri)Diana (Barueri)

LíberoNatinha (Sesc RJ Flamengo)JOGADORAS CONVIDADAS

LevantadoraKenya (Osasco/São Cristóvão Saúde)

OpostoLorrayna (Barueri)