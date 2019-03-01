Yamaguchi Falcão enfrenta americano e tenta se aproximar do cinturão

Yamaguchi Falcão, medalhista de bronze nas Olimpíadas de Londres-2012, já sabe contra quem subirá ao ringue. O capixaba, irmão do também boxeador Esquiva Falcão, ambos filhos de Touro Moreno, enfrentará o norte-americano Paul Mendez, que soma 20 combates já realizados, dez deles por nocaute.

Yamaguchi Falcão está invicto no boxe profissional Crédito: Divulgação

O combate, que será a primeira luta de Yamaguchi no ano, acontecerá em Verona, nos EUA. A confirmação veio do presidente da Fire Fist Boxing, Jody Caliguire.

Segundo o manager, Yamaguchi-Mendez será uma das preliminares de Dmitry Bivol vs Joe Smith Jr pelo título WBA meio pesado e Maurice Hooker vs Mikkel LesPierre que disputarão a coroa WBO super leve.