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Boxe

Yamaguchi Falcão enfrenta americano e tenta se aproximar do cinturão

Publicado em 01 de Março de 2019 às 14:29

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

01 mar 2019 às 14:29
Yamaguchi Falcão, medalhista de bronze nas Olimpíadas de Londres-2012, já sabe contra quem subirá ao ringue. O capixaba, irmão do também boxeador Esquiva Falcão, ambos filhos de Touro Moreno, enfrentará o norte-americano Paul Mendez, que soma 20 combates já realizados, dez deles por nocaute.
Yamaguchi Falcão está invicto no boxe profissional Crédito: Divulgação
O combate, que será a primeira luta de Yamaguchi no ano, acontecerá em Verona, nos EUA. A confirmação veio do presidente da Fire Fist Boxing, Jody Caliguire. 
Segundo o manager, Yamaguchi-Mendez será uma das preliminares de Dmitry Bivol vs Joe Smith Jr pelo título WBA meio pesado e Maurice Hooker vs Mikkel LesPierre que disputarão a coroa WBO super leve. 
Lutando entre os meio-médios, o capixaba ainda está invicto no boxe profissional e soma 16 vitórias, sendo 7 por nocaute.

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