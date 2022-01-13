Vila Velha recebe Campeonato de Canoa Havaiana; veja como se inscrever

No próximo dia 22, o mar de Vila Velha receberá canoas havaianas em uma competição que contará com equipes masculinas, femininas e também times mistos. A partir das 7h, na Arena Verão, localizada na Praia da Costa, receberá o Slake Va’a Challenge.
Serão provas disputadas em três categorias, todas em canoas de seis lugares. O ponto de concentração é na orla em frente à Avenida Champagnat.
As inscrições para a competição estão abertas por meio do Whatsapp (27) 99519-6450, canal para mais informações sobre a competição. O evento é uma realização da Slake, com apoio institucional da Prefeitura de Vila Velha.
PROGRAMAÇÃO
- 7h – Checking equipes
- 8h – Mista Va’a
- 9h – Feminino Va’a
- 10h – Masculino Va’a
Correção
14/01/2022 - 3:51
Inicialmente, a reportagem de A Gazeta informou que a competição se tratava de uma disputa do Estadual de Canoa Havaiana. Informada pelo presidente da Federação de Va’a do Espírito Santo, Jefferson Cabral, o texto foi corrigido. O evento é particular e não é chancelado pela FEVAAES. O conteúdo foi atualizado.