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Slake Va’a Challenge

Vila Velha recebe Campeonato de Canoa Havaiana; veja como se inscrever

Competição acontece no próximo dia 22 deste mês e contará com categorias masculinas, femininas e mistas.  Concentração será na Arena da Praia da Costa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2022 às 19:02

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 19:02

Vila Velha
O mar de Vila Velha receberá o primeiro Estadual de canoa havaiana no próximo dia 22 Crédito: Ed Heiderick
No próximo dia 22, o mar de Vila Velha receberá canoas havaianas em uma competição que contará com equipes masculinas, femininas e também times mistos. A partir das 7h, na Arena Verão, localizada na Praia da Costa, receberá o Slake Va’a Challenge.
Serão provas disputadas em três categorias, todas em canoas de seis lugares. O ponto de concentração é na orla em frente à Avenida Champagnat.
As inscrições para a competição estão abertas por meio do Whatsapp (27) 99519-6450, canal para mais informações sobre a competição. O evento é uma realização da Slake, com apoio institucional da Prefeitura de Vila Velha.

PROGRAMAÇÃO

  • 7h – Checking equipes
  • 8h – Mista Va’a
  • 9h – Feminino Va’a
  • 10h – Masculino Va’a

Correção

14/01/2022 - 3:51
Inicialmente, a reportagem de A Gazeta informou que a competição se tratava de uma disputa do Estadual de Canoa Havaiana. Informada pelo presidente da Federação de Va’a do Espírito Santo, Jefferson Cabral, o texto foi corrigido. O evento é particular e não é chancelado pela FEVAAES. O conteúdo foi atualizado. 

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