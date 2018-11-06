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Conquista

'Uma onda positiva', diz Neymara Carvalho sobre premiações iguais

A bodyboarder multicampeã comemora o dia que marca a igualdade no esporte do Espírito Santo

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 21:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 21:20
Uma conquista digna de medalha. E de subir ao lugar mais alto do pódio com uma bela premiação em dinheiro também. A partir de agora, as atletas devem receber a mesma premiação que os homens em competições no Espírito Santo. A Lei 10916, de autoria do Executivo Estadual, foi sancionada no Palácio Anchieta, pelo governador Paulo Hartung.
Neymara Carvalho, bodyboarder capixaba Crédito: Bernardo Coutinho
Um dia que ficará guardado no coração de Neymara Carvalho, maior nome do bodyboard capixaba. A pentacampeã mundial está na luta há anos pela igualdade no esporte, briga que ficou ainda mais intensa desde agosto. Naquele mês, haveria uma etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboard em Vila Velha. A premiação feminina seria de R$ 5 mil, enquanto os homens receberiam o dobro. A diferença gerou repercussão, Neymara foi uma espécie de porta-voz das mulheres e posteriormente o valor foi igualado.
O bodyboard fez com que olhassem para a causa e me sinto honrada por fazer parte dessa valorização, graças ao pontapé importante do governo. É uma luta de muitos anos do esporte feminino como um todo. Foi uma sementinha criada aqui no Estado, mas que existe em várias modalidades. Sempre falei que o peso de um Mundial é igual para homem e mulher, o treino é igual. Foi uma grande onda positiva e ela será levada à frente", disse a experiente atleta.

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