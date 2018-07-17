Um dos ícone do futsal do Espírito Santo, Tia Luiza, morre aos 69 anos

Presidente do time de futsal do Jardim Limoeiro, Luiza Dias Barbosa faleceu nesta segunda-feira Crédito: Arquivo pessoal

O esporte capixaba está de luto e o salonismo do Espírito Santo perde um ícone. Morreu nesta segunda-feira, aos 69 anos, a presidente do time de futsal Jardim Limoeiro Luíza Dias Barbosa, a "Tia Luiza". A causa da morte foi infecção generalizada, mas Luiza, de acordo com atletas do Jardim Limoeiro, também sofria de diabetes, pressão alta e tinha uma infecção urinária.

"Tia Luiza" estava internada no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus desde a última quinta-feira, após ter passado por outros oito dias de internação na UPA de Carapina, na Serra. O estado de saúde se agravou nesta madrugada e ela não resistiu.

A "Tia Luíza" era professora e também era ex-presidente da Associação de Moradores do Bairro Jardim Limoeiro. O velório será nesta segunda-feira, a partir das 22h, no Ginásio do bairro Jardim Limoeiro. O sepultamento será nesta terça-feira, às 14h, no Cemitério Jardim da Paz.

Vários atletas de futsal lamentaram a morte da "Tia Luíza" e fizeram homenagens nas redes sociais. Em declaração emocionada dada ao GloboEsporte.com, o pivô Zaqueu sintetizou todo o sentimento de uma comunidade ligada ao esporte e que hoje chora a perda de uma pessoa tão querida.

- Luiza foi uma pessoa fundamental na minha vida e não falo só do esporte, falo do ser humano Luiza. A "Tia Luiza" tinha um coração tão grande que nos fazia ficar constrangidos com tanto amor. Cheguei no Jardim Limoeiro com 12 anos, e vivi aqui os melhores momentos da minha vida. Entrei aqui como um menino e hoje meu filho frequenta a casa dela. Meu filho chama ela de vó. Ainda não consigo dimensionar o quão grande foi essa perda. O esporte hoje perde uma das pessoas mais íntegras e vencedoras do Espírito Santo. E o Espírito Santo perdeu uma das almas mais lindas e caridosas que eu j vi. Ela vai fazer muita falta - afirmou o jogador.

O pivô Zaqueu relatou que seu filho chamava Tia Luiza de vó, tamanha era a proximidade entre eles Crédito: Arquivo pessoal

O ala Romenick, além de homenagear a "mãezona" também lembrou do idealizador do projeto que unia futsal e educação, Edvaldo Carvalho Dias da Mata, o Seu Edvaldo, que era marido da "Tia Luiza" e morreu há cerca de 12 anos. O Jardim Limoeiro surgiu com uma proposta de formar atletas e cidadãos. Por conta disso, o time tinha uma parceria com uma faculdade da Serra, que concedia bolsas de estudo para os jogadores do Jardim Limoeiro. Era o famoso "bom de bola, bom na escola".

- Tia Luiza era como uma mãe pra todos nós do projeto Jardim Limoeiro. Ela junto a Edvaldo ajudou na criação e formação de muitos meninos que passaram pelo projeto. Sempre tive os dois como exemplo a serem seguidos de seres humanos. Enfim, não existem palavras para descrever a tia como carinhosamente sempre chamamos, uma guerreira que nos deu tudo que foi possível. E vai deixar muita saudade.

Já o também pivô Diego Alves falou sobre o carinho que tinha pela presidente e também agradeceu por todos os anos vividos ao lado de Tia Luiza, um exemplo de amor ao próximo e de respeito ao esporte.

- Fica aqui o orgulho de ter convivido com você e aprender que gratidão e ajudar ao próximo nunca é demais! Obrigado por tudo que fez por mim e por muitos da nossa família Limoeiro! Poderia escrever um livro de tudo que fez aqui na terra, mas está na hora de descansar em paz e nos braços de Deus e ficarmos só com as boas lembranças da senhora! Infinitamente OBRIGADO TIA LUIZA - finaliza o jogador.