Um dos ícone do futsal do Espírito Santo, Tia Luiza, morre aos 69 anos

O esporte capixaba está de luto e o salonismo do Espírito Santo perde um ícone. Morreu nesta segunda-feira, aos 69 anos, a presidente do time de futsal Jardim Limoeiro Luíza Dias Barbosa, a "Tia Luiza". A causa da morte foi infecção generalizada, mas Luiza, de acordo com atletas do Jardim Limoeiro, também sofria de diabetes, pressão alta e tinha uma infecção urinária.
"Tia Luiza" estava internada no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus desde a última quinta-feira, após ter passado por outros oito dias de internação na UPA de Carapina, na Serra. O estado de saúde se agravou nesta madrugada e ela não resistiu.
A "Tia Luíza" era professora e também era ex-presidente da Associação de Moradores do Bairro Jardim Limoeiro. O velório será nesta segunda-feira, a partir das 22h, no Ginásio do bairro Jardim Limoeiro. O sepultamento será nesta terça-feira, às 14h, no Cemitério Jardim da Paz.
Vários atletas de futsal lamentaram a morte da "Tia Luíza" e fizeram homenagens nas redes sociais. Em declaração emocionada dada ao GloboEsporte.com, o pivô Zaqueu sintetizou todo o sentimento de uma comunidade ligada ao esporte e que hoje chora a perda de uma pessoa tão querida.
- Luiza foi uma pessoa fundamental na minha vida e não falo só do esporte, falo do ser humano Luiza. A "Tia Luiza" tinha um coração tão grande que nos fazia ficar constrangidos com tanto amor. Cheguei no Jardim Limoeiro com 12 anos, e vivi aqui os melhores momentos da minha vida. Entrei aqui como um menino e hoje meu filho frequenta a casa dela. Meu filho chama ela de vó. Ainda não consigo dimensionar o quão grande foi essa perda. O esporte hoje perde uma das pessoas mais íntegras e vencedoras do Espírito Santo. E o Espírito Santo perdeu uma das almas mais lindas e caridosas que eu j vi. Ela vai fazer muita falta - afirmou o jogador.
O ala Romenick, além de homenagear a "mãezona" também lembrou do idealizador do projeto que unia futsal e educação, Edvaldo Carvalho Dias da Mata, o Seu Edvaldo, que era marido da "Tia Luiza" e morreu há cerca de 12 anos. O Jardim Limoeiro surgiu com uma proposta de formar atletas e cidadãos. Por conta disso, o time tinha uma parceria com uma faculdade da Serra, que concedia bolsas de estudo para os jogadores do Jardim Limoeiro. Era o famoso "bom de bola, bom na escola".
- Tia Luiza era como uma mãe pra todos nós do projeto Jardim Limoeiro. Ela junto a Edvaldo ajudou na criação e formação de muitos meninos que passaram pelo projeto. Sempre tive os dois como exemplo a serem seguidos de seres humanos. Enfim, não existem palavras para descrever a tia como carinhosamente sempre chamamos, uma guerreira que nos deu tudo que foi possível. E vai deixar muita saudade.
Já o também pivô Diego Alves falou sobre o carinho que tinha pela presidente e também agradeceu por todos os anos vividos ao lado de Tia Luiza, um exemplo de amor ao próximo e de respeito ao esporte.
- Fica aqui o orgulho de ter convivido com você e aprender que gratidão e ajudar ao próximo nunca é demais! Obrigado por tudo que fez por mim e por muitos da nossa família Limoeiro! Poderia escrever um livro de tudo que fez aqui na terra, mas está na hora de descansar em paz e nos braços de Deus e ficarmos só com as boas lembranças da senhora! Infinitamente OBRIGADO TIA LUIZA - finaliza o jogador.
A Federação Espírito Santense de Futebol de Salão (Fesfs) decretou luto oficial de três dias. Além disso, até se completar um mês de falecimento da "Tia Luíza", todas as partidas oficiais de futsal no Espírito Santo deverão respeitar um minuto de silêncio antes do apito inicial. E todos os troféus dessas competições irão levar o nome de Luíza Dias Barbosa