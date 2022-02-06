Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Título e recorde! Kelly Slater é campeão da etapa de Pipeline do Mundial de Surfe da WSL ​
mais-esportes

Título e recorde! Kelly Slater é campeão da etapa de Pipeline do Mundial de Surfe da WSL ​

Hendecacampeão, americano faz história ao se tornar o surfista mais velho a vencer uma etapa do circuito mundial...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 21:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 21:06
A final de Pipeline, etapa de abertura do Mundial de Surfe da WSL (World Surf League), coroou um dos maiores nomes da história do esporte mundial. Kelly Slater, onze vezes campeão do mundo, derrotou o havaiano Seth Moniz (18.77x12.53) e se tornou o surfista mais velho a conquistar um título dentro do circuito. Perto de completar 50 anos (11 de fevereiro), o americano desbancou concorrentes bem mais novos e atingiu mais um grande feito em sua carreira.
Após eliminar o brasileiro Miguel Pupo nas semifinais, Kelly Slater sobrou na disputa com Moniz. Com duas notas elevadas (9.00 e 9.77), o americano viu o havaiano não conseguir repetir o seu ritmo e ficou com o título da etapa. Ao final, muita emoção e festa nas areias de Pipeline, considerada a meca do surfe mundial. Agora, Slater soma oito títulos em Pipe e 56 troféus em etapas no circuito.
Com resultado, o americano inicia na liderança do ranking, seguindo para a próxima etapa, em Sunset Beach, na Califórnia, com a lycra amarela, que identifica o líder do circuito mundial.Resultados dos brasileirosMiguel Pupo e Caio Ibelli foram os representantes do Brazilian Storm que chegaram mais longe na competição. Ambos atingiram as semifinais. Samuel Pupo caiu nas quartas de final. Nas oitavas, Ítalo Ferreira, Filipe Toledo e João Chianca. Jadson André e Deivid Silva foram eliminados nas fases anteriores.
Tati Weston-Webb, única representante do Brasil no feminino, foi eliminada nas oitavas de final.
Pipeline continua​Nos próximos dias é a vez das mulheres decidirem a grande campeã. As semifinais e a final estão previstas este sábado (6) ou na segunda-feira (7).
Crédito: KellySlaterbrilhoudoinícioaofimemPipeline-AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem querendo fazer xixi
Acordar para fazer xixi à noite é normal? Urologista explica sinais de alerta
Imagem de destaque
5 pratos da culinária mineira irresistíveis e fáceis de preparar 
Marcelo Sangalo canta arrocha em bar
Filho de Ivete canta sucesso da mãe em bar de Petrolina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados